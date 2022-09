Anunț neașteptat făcut de Larisa Iordache: ”Nu se ştie niciodată ce va fi în capul meu”

Fosta gimnastă Larisa Iordache (26 de ani), retrasă din activitate la finalul anului 2021, a declarat, vineri, că i-ar fi plăcut să fie acum în pregătire cu lotul naţional al României pentru participarea la Campionatele Mondiale, programate la Liverpool în perioada 29 octombrie - 6 noiembrie.

"Mi-ar fi plăcut să fiu acum în pregătire pentru Mondiale. Dar ce să faci, în viaţă nu poţi să le ai pe toate. Cred că e necesar, important e să fiu sănătoasă. Nu se ştie niciodată ce va fi în capul meu, dacă voi avea vreo sclipire de moment...", a spus ea.

Întrebată dacă se gândeşte să revină ca sportiv în gimnastică, Larisa Iordache a răspuns: "Nu ştiu asta, nu spun sub nicio formă, pentru că nu vreau să dau pe nimeni peste cap. Nu-mi doresc sub nicio formă să rătăcesc pe undeva... Da, Cătălina a revenit după ce se retrăsese, e adevărat (n.r. - Cătălina Ponor). Da, îmi place foarte mult Parisul, dar pot să mă duc acolo şi în calitate de spectator. Nu pot să zic acum nimic. Eu am zis că anul acesta să-l iau pentru mine. Adică să fiu sănătoasă, să mă relaxez... să am un an în viaţa mea fără stres. Pentru că am realizat în anul acesta de când m-am retras din activitate că timp de 24 din 24 stăteam stresată şi nu vedeam nimic altceva. Tot ce făceam în sala de antrenament îmi acapara cumva toată ziua. Aşa că acum văd cât de bine e să fii relaxat".

Multipla campioană europeană şi medaliată la Campionatele Mondiale şi Jocurile Olimpice a comentat sistarea căldurii din sălile de antrenament de la Centrului Olimpic de Gimnastică de la Deva pentru neplata facturilor la gaze: "Eu am făcut în trecut antrenamente cu două treninguri pe mine la Deva pentru că era frig. Nu a fost nicio problemă. Dar sper eu că se va găsi o soluţie pentru a se oferi un mediu bun de antrenament fetelor de acolo".

Iordache speră să se găsească o soluţie în cazul gimnastei Amalia Puflea, cea care i-a acuzat pe antrenorii lotului naţional Lucian Sandu şi Gina Gogean că au jignit-o şi au forţat-o să se antreneze accidentată

"Eu sunt în afara acestui caz şi nu vreau să mă implic, nu sunt eu în problemă. Cel mai bine e să se discute cu persoanele în cauză pentru a se clarifica situaţia. Fiecare om are dreptul la exprimare, indiferent că e ceva pozitiv sau negativ. Însă e important ca Amalia să fie atentă la prezentul ei pentru un viitor bun. Cred că mai mult de atât nu trebuie să o intereseze. Şi să continue pe drumul pe care şi-l doreşte pentru că munca din anii din spate este mult mai importantă decât un moment de rătăcire. Eu cred că fiecare parte trebuie înţeleasă şi lăsată să îşi spună părerea, pentru ca adevărul să iasă la iveală. Cei care se implică vor să găsească o soluţie şi sper să se găsească pentru a se termina acest caz. Pentru că nu face bine nimănui, nici sportului românesc, nici gimnasticii româneşti, nici Amaliei, nici federaţiei, nici ministerului, nimănui", a spus ea.

În prezent antrenoare la CS Dinamo, Larisa Iordache afirmă că nu e o problemă ca Amalia Puflea se antreneze la clubul alb-roşu: "Toată lumea e binevenită la sala de gimnastică de la Dinamo. Este un club foarte important, eu acolo am crescut şi acolo antrenez acum. Nu văd care ar fi problema. E un mediu foarte plăcut. Dacă eu m-am antrenat acolo şi 'am supravieţuit' să zic aşa, cred că oricine poate să o facă pentru că în performanţă trebuie să conştientizezi că tu trebuie să faci antrenamentele şi să îţi vezi de treaba ta, în rest sunt doar discuţii".

Întrebată dacă e normal ca în anul 2022 un sportiv să fie jignit de antrenori, Larisa Iordache a răspuns: "Eu nu mă bag... eu nu am întâlnit asta. Eu nu aş accepta. În primul rând dacă mi s-ar fi întâmplat mie atunci nu cred că aş mai fi făcut sport de performanţă. Cred că e important ca sportivul să fie înţeles, să îi fie ascultată fiecare problemă şi să fie ajutat. Pentru că este vorba despre un copil şi acel copil face cumva toată munca. Chiar dacă toţi cei de pe margine încearcă să-l ridice, e important ca acel copil să fie înţeles".