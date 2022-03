Invitată în podcastul „În oglindă”, Larisa Drăgulescu, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, a oferit încă o dată detalii picante din căsnicia sa eșuată cu fostul gimnast, cu care are și doi copii.

Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2006-2009, iar legătura lor sentimentală a fost marcată și de numeroase scandaluri, Larisa acuzându-l pe Marian inclusiv de violență fizică.

„Marian se uita foarte mult la videochat, la fete care făceau videochat. Nu știu dacă e bine să spun asta, însă ultima dată când l-am surprins în fața calculatorului, atunci a fost cel mai grav, pentru că și-a ieșit din minți că l-am întrerupt și m-a bătut așa cum m-a văzut o țară întreagă în momentele acelea. Ironia sorții este că eu fac acum..., nu fac videochat, dar este ceva similar. Este practic cam același lucru la care se uita fostul meu soț”, a spus Larisa.

De asemenea, Larisa Drăgulescu, care activează în prezent pe o platformă destinată adulților, a recunoscut că în trecut a activat ca escortă, în Germania.

”Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diverse locuri, însă ca să faci bani cu adevărat trebuie să faci mai mult de atât. Nu doar stăteam la masă și atât, pur și simplu eram partenera lor pentru o seară, două, trei, chiar și pentru o lună de zile am fost la cineva”, a mărturisit prima soție a lui Marian Drăgulescu.

„În Germania m-am simțit protejată făcând acest lucru pentru că acolo este o muncă cu acte în regulă. Tu ca fată nu știi niciodată ce client vine, cum este, nu ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, știu cât am câștigat eu. Eu am făcut sume mari, chiar și 50.000 de euro, poate mai mult. Am câștigat sume frumoase. Nu am regrete. În momentul de față mă consider o femeie realizată, am obținut tot ce mi-am dorit financiar, copiii mei au tot ce își doresc", a mai afirmat Larisa.