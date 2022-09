Cum te pot ajuta dispozitivele fiabile ASUS să creezi experiențe atractive de vânzare cu amănuntul

Pandemia Covid-19 a marcat o nouă abordare a cumpărăturilor în persoană, în urma cererii de a restrânge cât mai mult posibil interacțiunile umane. Apariția caselor de self-checkout și programarea din timp a întâlnirilor sunt doar câteva dintre soluțiile pe care comercianții le-au adoptat pentru a asigura siguranța clienților.

Toate aceste inovații sunt însă mai mult decât o simplă protecție împotriva pandemiilor. Realitatea este că oferirea unei experiențe de shopping mai fluide în magazin este acum esențială pentru succesul comerțului cu amănuntul. Pe măsură ce lumea își revine din pandemie, magazinele fizice devin din nou o alegere viabilă, iar comercianții trebuie să fie pregătiți pentru noul set de așteptări ale clienților, devenite normalitate, care își doresc acum experiențe digitale personalizate.

Pentru comercianții de talie mică și mijlocie, un proiect de transformare digitală de astfel de proporții este costisitor și poate fi greu accesibil. Mici ajustări folosind instrumente digitale fiabile pot fi exact ceea ce organizația ta are nevoie pentru a modifica semnificativ experiența cumpărătorilor în magazin, asigurând în acest fel viitorul afacerii tale. De la utilizarea dispozitivelor potrivite până la Internetul Lucrurilor (IoT), îți prezentăm în rândurile următoarea câteva feluri în care tehnologia poate veni în sprijinul unui comerciant.

Creează o experiență cu adevărat memorabilă în magazin

Cu cât oamenii s-au retras mai mult acasă și s-au îndreptat către cumpărăturile online pe perioada pandemiei, comercianții au fost nevoiți să pună la punct strategii noi de comerț electronic. În ciuda acestui fapt, marea majoritat ea vânzărilor au avut loc tot în magazinele fizice, chiar și în perioada de vârf a pandemiei din 2020. Chiar dacă comerțul electronic oferă o comoditate superioară, cumpărătorii încă aleg magazinele fizice pentru a privi, atinge și cumpăra produsele în persoană, după ce se asigură că sunt exact ceea ce își doresc.

Punctele de contact digitale bine amplasate în locații strategice în magazinele fizice pot face diferența în ceea ce privește ademenirea cumpărătorilor și păstrarea acestora în magazin. Comercianții pot atrage clienții afișând prezentări ale mărcilor partenere sau reclame atractive în vitrinele magazinelor, stimulând implicarea și achizițiile prin demonstrații interactive. Sistemele desktop all-in-one, precum ASUS ExpertCenter E5 AiO, oferă performanța necesară și flexibilitatea ideală pentru un astfel de scenariu de utilizare variată, pe tot parcursul programului de lucru, și după încheierea acestuia, în magazinele de vânzare cu amănuntul, oferind un al doilea ecran tactil direcționat spre cumpărător care permite vânzătorilor și vizitatorilor magazinului să interacționeze ușor prin intermediul demonstrațiilor digitale.

Scoate în evidență serviciile individualizate

Cumpărătorii au așteptarea de la vânzători ca aceștia să le înțeleagă perfect nevoile și să își adapteze ofertele pentru a veni în întâmpinarea lor. În acest sens, comercianții au la dispoziție un set complex de date despre clienți pe care le pot folosit, trebuie, însă, să le poată pune rapid la dispoziția echipei de vânzări.

Personalul din departamentul de vânzări trebuie să poată ajuta cumpărătorii să găsească rapid articole de nișă, să propună înlocuitori pentru produsele dorite, sau să facă recomandări pe baza istoricului de achiziții al clienților. Pentru a face acest lucru cu succes, personalul are nevoie de dispozitive care să aducă rapid la suprafață informațiile despre clienți, oriunde se găsesc în magazin. ASUS ExpertCenter E1 AiO poate fi plasat discret pe tejgheaua magazinului sau poate fi atârnat pe perete pentru acces rapid, în orice locație din magazin.

Nu doar atât, dar comercianții pot îmbunătăți modul în care sunt folosite datele clienților în vederea personalizării, mutându-le în Cloud. Individualizarea experienței fiecărui client este direct corelată cu creșterea nivelului veniturile și a ratei de conversie. Cea mai des întâlnită problemă cu care se confruntă comercianții este organizarea acestor datelor pentru a putea obține o imagine de ansamblu mai bună a clienților. Platformele Cloud de organizare și generare a recomandărilor oferă un nivel nemaiîntâlnit de personalizare a experienței de cumpărare.

Ține un inventar strict pentru a controla costurile

Comercianții sunt în căutare continuă de soluții pentru a ține în stoc cantitatea ideală de marfă pentru a răspunde eficient cererii, dar fără stocuri excesive care afectează direct marja de profit. Controlul precis al stocurilor este un element stabilizator crucial pentru fiecare afacere, în special în perioadele dificile, cum a fost pandemia.

Comercianții sunt obligați să monitorizeze în mod constant și precis stocul, la cel mai jos nivel. Cu toate acestea, a fost evidențiat faptul că majoritatea comercianților nu dispun de un sistem precis de gestiune a stocurilor și se bazează fie pe sisteme manuale, fie nu urmăresc deloc inventarul.

Verificarea stocurilor nu trebuie să fie o sarcină consumatoare de timp sau una care descurajează. Poți începe să folosești dispozitive mobile ușoare și robuste precum ASUS ExpertBook B3 Detachable. Acestea permit personalului din magazin să treacă de la birou la depozit și înapoi prin simpla detașare/reatașare a tastaturii, cu un stylus cu încărcare rapidă folosit pentru luarea de notițe și verificarea cu ușurință a documentelor de proveniență.

Modificări inteligente pentru un magazin orientat spre digital

Comerțul orientat către client nu poate avea succes fără o abordare flexibilă. Dispozitivele ASUS pot funcționa oriunde, de la magazinul fizic până la depozit, și încorporează o putere de calcul superioară într-o carcasă ușoară și foarte robustă. În plus, atunci când sunt îmbinate cu alte soluții digitale avansate, astfel de investiții devin rapid rentabile și fiecare comerciant, mic sau mare, își poate începe, astfel, călătoria schimbării pentru a deveni un jucător profesionist din punct de vedere digital într-un domeniu care se schimbă de la an la an.