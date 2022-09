„Pot să îi dau copilașului meu de un an lapte dacă e capra stresată?”. Dilema unei mame de la țară și sfaturile primite de „specialiștii” de pe Facebook

Mama unui copil de un an a vrut să afle, de la membrii grupului de Facebook „Mutat la țară - viața fără ceas”, dacă poate să îi dea copilului lapte de capră dacă animalul e....stresat. Tânăra mămică a explicat că pentru a o ajuta pe capră să iasă din starea în care se află i-a cumpărat o „soră”.

„Sper că postarea mea nu va părea ridicolă, însă....știți, am o capră de vreo trei luni cumpărată. Când am adus-o i-a trebuit o săptămână să se acomodeze. Nu a mâncat mai nimic, numai daca îi dădeam la bot, plângea, stătea numai într-un colț, nu știe să pască, nu-i place în soare, a fost vizibil stresată.

Într-un final și-a mai revenit.... Însă am mutat-o în grajd și a luat-o de la capăt. Se uită în gol, stă lipita de perete, nu a mâncat vreo trei zile mai nimic. Acum mănancă, dar puțin și mai și tremură, deși ne comportăm frumos cu ea. Astă seară am mai cumpărat o capră. Poate o să îi prindă bine sau să își revină. Întrebarea mea e dacă pot să îi dau copilașului meu de un an laptele dacă capra e stresata? Nu știu, mă gândesc să nu sufere modificări laptele... Voi ce ziceți? Mulțumesc!”, a scris tânăra, mămică, pe Facebook.

Postarea a generat peste o sută de comentarii, foarte multe dintre ele în care femeii i se recomande să consulte un medic veterinar.

„Întrebați un medic veterinar în primul rând ce e cu capra și laptele ei, aici o să aflați 100 de păreri. Copilul are un an, e prea periculos să-l alimentați conform sfaturilor noastre”, a scris o membră a grupului.

„Dacă ați chemat un veterinar sa vadă capra și e sănătoasă ( caprele sunt foarte sensibile) atunci lapte e bun pentru consum. Laptele de capra se dă fără nici o problema copiilor trecuți de 1 an, in cazul in care nu au alergii sau alte probleme. Eu am crescut 2 copii cu lapte de capra și sunt perfect sănătoși”, a scris o altă femeie, pe grupul dedicat oamenilor mutați la țară.

„E clar, stresată. De spațiul nou sau de o suferință fizică. Dar cu laptele - problema reală ar fi să nu fie bolnavă”, a venit verdictul unei tinere.

Autoarea postării a revenit cu un mesaj în care a explicat că a hrănit copilul cu lapte de capră la sfatul unui medic pediatru. Mămica a arătat că a combinat laptele praf cu lapte de capră până când, treptat, a înlocuit laptele praf, dându-i copilului doar lapte de capră.

„Am făcut intocmai cum mi-a spus pediatra. Nu a avut probleme cu scaunul, nu i-a ieșit nimic pe piele copilului, nu a vomitat, nu am observat nimic suspect în evoluția lui încât să opresc laptele. De aseară mi-a ajuns cea de a doua capră. Acum de dimineață le-am găsit liniștite pe amândouă. Căprița sperioasă nu mai tremură, o să îi observ comportamentul în continuare pentru a rezolva problema. Va mulțumesc tuturor pentru amabilitatea de a-mi răspunde!”, a fost mesajul mămicii care a lansat mesajul.