Boloni, atac la Burleanu și Stoichiță. "Chiar m-au vrut selecționer? Sunt puțin trist"

Ladislau Boloni a oferit prima reacție după ce nu a mai ajuns selecționerul României.

Într-o conferință de presă, antrenorul s-a declarat dezămăgit de atitudinea șefilor fotbalului românesc.

"Am fost căutat de FRF să ocup această poziție, pe care foarte scurt timp am analizat-o și, bineînțeles, am acceptat să discut despre asta.

După atâta hoinăreală în fotbalul mare, european, proiectul meu era să termin cu maoiul echipei naționale pe mine. De ce-mi va lipsi acest maiou din vitrină? De ce lucrurile nu s-au realizat?

În cariera mea de antrenor, dar și jucător, am semnat multe contracte, am stat de vorbă cu mulți oameni din elita fotbalului european.

Ads

Niciodată nu m-am izbit de atâtea probleme, pentru mine ilogice, ca acum. Eu simțeam că aceste mici probleme care se tot adăugau mă deranjau atât de mult încât simțeam că mi-ar fi greu să dau totul.

Nu am semnat niciodată un contract la care să nu cunosc data sfârșitului. În mediul profesionist, un contract se întinde de la 1 iulie, la 30 iunie. Bineînțeles, datele se pot schimba, dar trebuie să existe o dată de finiș.

Analizând contractul propus, am văzut obiectivul principal: calificarea la Campionatul European. Este un obiectiv care m-a interesat deosebit de mult. Aveam proiectele, driblingurile mele prin care să pot munci. Dar mi-am dat seama că obiectivul principal vine pe plan secundar.

Un obiectiv intermediar pe care îl consideram ca pe o piedică revenea tot timpul. Asta m-a pus foarte mult pe gânduri. Nu ascund că la un moment dat discuțiile au fost deosebit de interesante, deschise.

La început mă gândeam că acești oameni mă vor. Apoi spuneam aceleași cuvinte cu semnul întrebării: mă vor?

Ads

Referitor la durata negocierilor:

Eu nu am plecat din România. Eram în orice moment prezent pentru discuții, care au durat foarte mult timp. Boloni a fost tot timpul prezent.

Nu vreau să vorbesc prea mult despre bani, dar la partea financiară au existat discuții absolut inutile.

Partea financiară nu a constituit niciodată o problemă. La un moment dat Boloni poate să aibă pretenții, dar nu a fost nicio piedică din acest punct de vedere.

În concluzie, pot spune că sunt puțin trist", a spus Boloni într-o conferință de presă.

Răzvan Burleanu a dezvăluit de ce Boloni nu a mai ajuns la națională.

"A fost o ofertă reală din partea FRF, mai multe întâlniri față în față. Inclusiv avocații noștri s-au întâlnit. Domnul Boloni și-a dorit să preia mandatul de selecționer. Nu au fost discuții de natură financiară care să fi condus la căderea acordului.

Au fost alte elemente care au dus la asta. Aceste elemente ar fi trei. Introducerea unui obiectiv intermediar, stabilitatea staff-ului tehnic și clauzele de reziliere", a spus președintele FRF.