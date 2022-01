Boloni, despre negocierile cu FRF: "De ce dracu mă cauți pe mine? În viața mea nu am avut zile asa de tensionate"

Ladislau Boloni nu a mai ajuns la națională. Noul antrenor al naționalei este Edi Iordănescu.

Selecționerul a fost prezentat într-o conferință de presă de președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Înaintea lui Iordănescu, Boloni fost prima opțiune a șefilor fotbalului românesc.

Tehnicianul a dezvăluit cum au decurs negocierile cu FRF și de ce nu a mai ajuns într-un final la națională.

"Contractul era până la sfârșitul Campionatului European, 2024, dacă ne-am fi calificat. Dacă eram la baraj, atunci data de final era primăvara. Dacă nu am fi fost nici acolo, în septembrie sau octombrie. Pur și simplu, nu știam până când semnez.

Obiectivul principal este participarea la Campionatul European? Credeam că nu-l încurcăm cu un obiectiv secundar, ceea ce putea să mă pună într-o situație deosebit de delicată. Nu am văzut niciodată până acum un contract fără o dată FIXĂ de terminare.

În Liga Națiunilor poți să fii al doilea, dar și al patrulea. România are potențialul de a fi prima, dar putea și să nu reușească.

Contractul spunea că dacă nu câștig, aș fi putut fi demis. Scuzați-mă, dar nu accept. Apoi au venit mai multe propuneri din partea mea, prin care câștigam nu bani, ci timp și posibilități de a dat importanță obiectivului principal.

În viața mea nu am avut zile așa de tensionate, așa de greu de suportat ca aceste două săptămâni pe care le-am petrecut la Târgu Mureș. Eu doream să ajungem la o înțelegere, cred că și ei, dar ne împiedicam tot timpul de acest obiectiv intermediar.

Voiam să mă folosesc de această competiție pentru a pregăti echipa națională pentru preliminariile Campionatului European.

Propunerea mea, de a șterge obiectivul intermediar, a fost respinsă. Ceea ce m-a deranjat deosebit de mult, mi-au spus că nu pot ține un antrenor care nu câștigă, pentru că au alte obiective. Atunci de ce dracu mă cauți pe mine? Acest tratament pe mine mă deranja.

Dacă Federația mă poate da afară, atunci am vrut și eu libertatea să plec, indiferent dacă suntem pe primul sau ultimul loc. Bineînțeles, nu a fost acceptat. Am încercat să facem altfel: semnăm un contract până la sfârșitul Ligii Națiunilor, apoi fiecare are câteva zile pentru a denunța contractul", a spus Boloni într-o conferință de presă.