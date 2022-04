Iaz de lângă Ambasada Rusiei la Vilnius, colorat intenționat în roșu. O campioană olimpică a înotat în apa tulbure VIDEO

Un iaz de lângă ambasada Moscovei la Vilnius, capitala Lituaniei, a fost colorat în roșu în semn de protest față de agresiunea Rusiei în Ucraina.

O campioană olimpică a Lituaniei, Ruta Meilutyte, a înotat prin iazul transformat în semn de

protest. Ea a scris pe Twitter că gestul pe care l-a făcut, intitulat „Swimming Through”,

este un apel la acțiune în sprijinul poporului ucrainean care se confruntă cu genocidul comis

de Rusia”, arată baltictimes.com.

Imagini cu Ruta înotând prin iazul roșu au fost publicate pe rețelele sociale.

Colorantul este inofensiv, iar protestul a fost coordonat cu cei de la Protecția Mediului,

precizează Julija Samorokovskaja, purtătoarea de cuvânt a Poliției din Vilnius.

Reprezentanții municipalității din Vilnius au precizat, prin vocea purtătorului de cuvânt

Paulius Vaitekenas, că protestul a fost un demers artistic pentru a atrage atenția lumii

asupra crimelor de război ale Rusiei. Vopseaua utilizată este similară cu cea folosită pentru

a colora râul Vilnia din capitala Lituaniei de Ziua Sfântului Patrick, a adăugat Vaitekenas.

Ideea organizării acestei mișcări de protest le aparține campioanei Ruta Meilutyte, Berta

Tilmantaite - fondatoarea platformei jurnalistice NARA, Neringa Rekasiute și Aurelija

Urbonaviciute.

pond near the #Russian embassy was painted red. pic.twitter.com/gclMsHOUPZ— NEXTA (@nexta_tv) April 6,

2022