Grecul Kyros Vassaras, șeful arbitrajului românesc, a rupt tăcerea. Ce spune oficialul FRF despre greșelile din Liga 1

Preşedintele CCA, Kyros Vassaras, a organizat, luni, o conferinţă de presă, în care a vorbit de realizările comisiei de arbitri din România şi a prezentat mai multe situaţii de joc pe care a încercat să le clarifice pentru a răspunde unor critici apărute din partea oamenilor de fotbal. Vorbind de realizări, el pus pe primul loc integritatea arbitrajului românesc căpătată în ultimii ani.



"UEFA are o ierarhie pentru arbitri şi este o situaţie pe care o avem numai în România, din câte ştiu. Dacă vrem să retrogradăm arbitri, dintr-o categorie în alta, nu putem să o facem întâmplător sau după regulile din trecut, din cauza unei singure greşeli sau din alte motive. Avem motive clare. Fiecare arbitru pleacă dintr-o notă de zece. El primeşte reflectarea performanţei din partea observatorului, printr-o notă, plus coeficientul de dificultate, plus bonusul referitor la numărul de meciuri arbitrate, pentru că aşa este corect. El trebuie să aibă bune rezultate fizice, trebuie să participe la cursuri şi întâlniri. Toate acestea compun nota finală. Pe baza acestora putem să promovăm şi să retrogradăm arbitri. Nu atutomat. Nu vrem să fim incorecţi, pentru un punct, pentru zero virgulă ceva. Vrem ca ei să fie motivaţi pentru cele mai bune rezultate.

Vrem să creştem profilul arbitrului din România. Avem schimburi de experienţă cu alte ţări, participă la grupuri de coaching, suntem invitaţi la turnee internaţionale, la meciuri amicale, la nivel de tineret, ca să devenim internaţionali şi când devenim internaţionali, când avem experienţă internaţională, să fim pregătiţi. Avem programe de cooperare cu reţele internaţionale, îi implicăm pe arbiti în programe FIFA şi UEFA de dezvoltare să capete aceste cunoştinţe pentru a le putea folosi la turnee, am fost împlicaţi în proiecte Erasmus, cu scopul de a desăvârşi calificarea oficialilor sportivi în Europa. Am început cu puţine participări şi din 2014, an de an, avem din ce în ce mai multe participări ale românilor, arbitri, oficiali de meci, observatori, instructori, la turnee finale.

După mulţi ani, am avut la Campionatul European, la turneul final şi, în curând, vrem să atingem un alt obiectiv, vrem să avem reprezentanţi români la Cupa Mondială. În 2019, am stabilit un record ca ţară, federaţie, eram peste tot. Nu sunt un magician, pot oferi modul, calea arbitrilor noştri să meargă mai departe. Nu eram pe drumul cel bun, am încercat să-i pun acolo, să-i îndrum corect. Cum am reuşit? Cu pregătire, cu dialog, sunt ca un antrenor, un coleg, sunt parte din familie, nu sunt ce erau alţii obişnuiţi să fie. Când un arbitru nu este ok, ştie asta, acesta este lucrul important. Uneori, în trecut, nici nu ştia dacă este ok sau nu.

Dintre aceste realizări, cea mai importantă pentru mine este integritatea arbitrajului românesc. Repet, acesta este cel mai important obiectiv, acesta este cel bun obiectiv al federaţiei, integritatea arbitrilor. Arbitrii noştri se ţin departe de telefoane, de orice ştiţi foarte bine că se întâmpla în urmă cu mulţi ani. Încercă să-i facem pe arbitri de neatins şi sunt. Ei sunt concentraţi numai pe meciuri. Ştiu când fac greşeli, noi ştim şi voi ştiţi când fac greşeli, dar ştiţi de oricine, nu numai de arbitri. Avem doi arbitri de categorie Elite deja, suntem una dintre cele şapte federaţii care au doi Elite. Suntem una dintre cele cinci federaţii din Europa care are doi arbitri acolo. Acum, avem în pregătirile pentru Cupa Mondială doi arbitri. Scuzaţi-mă, dar trebuie să sărbătorim! Poate este de aşteptat pentru unii, dar nu era înainte", a declarat el.

Perioadele în care apar critici la adresa arbitrilor sunt în fiecare an la finalul returului şi în mijlocul play-off-ului, consideră Vassaras. El a cerut ca arbitrii să fie respectaţi, aşa cum şi ei îi respectă pe cei implicaţi în fotbalul românesc.

"Întotdeauna este aşa, e dovedit statistic. Cei care câştigă meciurile trebuie să fie cei care marchează mai multe goluri. Dacă joci bine şi marchezi goluri, nu te interesează deciziile arbitrilor. Unele decizii pot avea impact asupra rezultatului final. Ce pot să vă spun, că pentru fiecare greşeală a unui arbitru se face o analiză, un training, există un viitor pentru acel arbitru când e din nou pregătit.

Mesajul meu pentru jucători şi pentru antrenori este că unii oameni din cluburi ocupă o poziţie numai pentru a face declaraţii despre arbitraj. Unii explică deciziile arbitrilor şi nu sunt arbitri. Mesajul meu este că avem un respect total pentru jucători, pentru antrenori. Noi, CCA, facem tot ce putem pentru ca arbitrii să reducă greşelile, sperăm şi încercăm să le oferim cea mai bună pregătire pentru a avea o bună implementare a VAR. Nu vă aşteptaţi să fim din primul an în top, dar trebuie să înţelegem asta.

În fotbal, ori de câte ori e o decizie bună, o decizie dificilă, toţi antrenorii, jucătorii se aşteaptă la asta. Ori de câte ori e o greşeală, poate fi dezastru, scandal, corupţie, nu este posibil asta. Mesajul meu este că respectăm, vom fi mai buni, dar vrem ca toţi să fim mai buni, nu numai arbitrii.



Vrem ca jucătorii să respecte, şi nu avem semnale că ar fi altfel, e ok, se comunică. Nicio federaţie nu face publice notele arbitrilor, pentru că nu permite UEFA. Se vede când un arbitru nu oficiază, vreţi să ştiţi dinainte câte săptămâni e aut? Nu, pentru că nu primiţi aceste informaţii din partea antrenorilor despre jucători", a spus şeful arbitrilor.

Vassaras a precizat că primul meci cu VAR ar putea fi cel din finala Cupei României, dar mai mult ca sigur acest sistem va fi operaţional în Liga I de la începtul sezonului 2022/2023.

"Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu avem multe întreruperi, suntem ok cu programul de pregătire, suntem la zi, aşa cum ne aşteptam. Obiectivul nostru este să începem cu toate meciurile de la startul noului sezon. Este posibil să fim gata pentru finala Cupei României, dar nu sunt sigur. Ce este sigur e că facem totul şi am ajuns la un acord cu FIFA să începem de la primul meci al sezonului 2022/2023. Dacă se întâmplă ceva şi ne vom mişca mai repede, dar în mod corect, pentru că nu vrem să fim rapizi şi cu greşeli, şi FIFA aprobă totul, pentru că avem mai mulţi arbitri certificaţi, Radu Petrescu şi alţi asistenţi, poate că putem începe mai devreme. Dar nu vă pot promite asta", a precizat el.

