Clip video senzațional cu Mbappé: ce a făcut în vestiar după ce a anunțat că rămâne la PSG

Clubul Paris Saint-Germain a anunţat, sâmbătă, că fotbalistul Kylian Mbappé şi-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil până în 30 iunie 2025.

De câteva zile, existau semne de întrebare cu privire la viitorul francezului, jucătorul fiind dorit şi de un alt mare club, Real Madrid.

“Sunt foarte fericit. Am convingerea că aici pot continua să cresc într-o echipă care oferă toate mijloacele pentru a performa la cel mai înalt nivel. Sunt fericit şi că pot juca în continuare în Franţa, ţata în care m-am născut, am crescut şi m-am dezvoltat”, a declarat fotbalistul.

Kylian Mbappé a marcat 3 goluri în victoria cu Metz, scor 5-0, iar la finalul partidei, și-a umplut genta de trofee: "Titlul de golgeter, în geantă, titlul de cel mai bun pasator, în geantă, titlul de campion, în geantă. Mingea nu intră, o să pun tricoul de campion".

“Top goalscorer award, in the bag. Mosts assists award, in the bag. Ligue 1 trophy, in the bag. Match ball in the bag, but it doesn’t fit. So instead we put this t-shirt about our 10th Ligue 1 title in the bag. Nice.” pic.twitter.com/w5JQYUM8fk— Get French Football News (@GFFN) May 22, 2022