Kylian Mbappe, reacție uluitoare despre transferul de la PSG

Atacantul francez Kylian Mbappe a afirmat că nu vrea să plece de la Paris Saint-Germain, aşa cum s-a scris săptămâna trecută.

"Sunt foarte fericit. Nu am cerut niciodată plecarea în ianuarie. Nu am înţeles informaţiile care au ieşit in noaptea meciului (cu Benfica).

Nu sunt implicat direct sau indirect în această ştire, am fost la fel de şocat ca toţi ceilalţi. Desigur, există oameni care ar putea crede că sunt implicat în asta, dar nu sunt implicat deloc. Eram la siesta, iar anturajul meu era la jocul fratelui meu mai mic.

Toţi oamenii care au grijă de mine nu au fost acolo. Am fost uluiţi când am aflat. Şi după aceea, trebuie să te descurci cu asta... Era un joc de jucat şi apoi încă unul. Am vrut doar să spun că este complet greşit, sunt foarte fericit. Dacă sunt supărat pe club? Nu.", a spus Mbappe.

Cotidianul spaniol Marca a dezvăluit marţi faptul că fotbalistul francez Kylian Mbappe vrea să părăsească gruparea pariziană în ianuarie 2023.

În ultimele zile Mbappe şi-a manifestat public nemulţumirile legate de rolul său pe teren, în angrenajul gândit de antrenorul Christophe Galtier.

Fotbalistul a avut mai multe postări pe reţelele sociale, declarându-se nesatisfăcut de faptul că trebuie să ”facă pe pivotul” la echipa de club, în timp ce la echipa naţională a Franţei are ”mai multă libertate”.

Surse din anturajul preşedintelui lui PSG, Nasser al-Khelaifi, au declarat pentru L’Equipe că Mbappe nu va fi vândut iarna viitoare.