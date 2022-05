Kylian Mbappe a dezvăluit de ce a ales PSG în dauna lui Real Madrid

Atacantul francez Kylian Mbappe, care şi-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Paris Saint-Germain în ciuda ofertelor primite de la Real Madrid, a "spus da Franţei şi unui nou proiect", a declarat acesta într-o conferinţă de presă la arena Parc des Princes, adăugând totodată că este convins că poate câştiga trofeul "Balonul de Aur", informează AFP.

"Trebuie să ştim să avem încredere în oameni. Eu nu am pus presiune pe nimeni pentru un transfer. Fiecare trebuie să-şi ştie locul. În plus, eu nu voi influenţa niciun transfer sau vânzare. Eu nu sunt bun la asta. Acolo unde mă pricep, este pe teren şi vreau să mă dedic muncii mele", a spus vedeta franceză.

"Ştiu că s-a spus că am discutat cu Karim (Benzema), care îşi dorea să vin la Real Madrid. Dar nu am discutat. Nu am vrut să forţez nimic. Când ne vom vedea, cu siguranţă că vom discuta. Desigur, el mă va întreba de ce, iar eu îi voi explica. Este un coechipier, ştiu că îşi dorea ca eu să vin", a precizat Mbappe.

Întrebat dacă a primit garanţii privind menţinerea antrenorului Mauricio Pochettino pe banca tehnică, Mbappe a precizat: "Singura garanţie pe care o am, este că el are un contract până în 2023. Deocamdată, el este antrenorul nostru. Eu am o super relaţie cu el. Acum, clubul este cel care va decide".

"La Madrid este o istorie. Nu putem să comparăm Madrid şi Paris. (Real) Madrid este un club mult mai vechi decât PSG, care este un club tânăr. Regulile Balonului de Aur s-au schimbat. Acum nu mai este acea importanţă care era acordată clubului, nu mai depinzi atât de mult de echipa ta, de campionatul tău, de clubul tău. Astăzi, Balonul de Aur este pur şi simplu acordat celui mai bun jucător din lume, cel care îţi captează atenţia. Prea puţin contează unde joci. Dacă eşti cel mai bun vei fi Balon de Aur", a adăugat el.

Referitor la existenţa unei clauze în noul contract privind posibilitatea de a pleca de la echipă peste doi ani, atacantul francez a precizat: "Desigur că ne gândim. Există parametri, antecedente de care trebuie să ţinem cont. Trebuia să fie un contract care să nu fie prea scurt, dar nici prea lung. Aşa cum este, este foarte bine. Apoi, după trei ani, nu ştiu ce se poate întâmpla, dar deocamdată eu voi investi totul în noul proiect, în această nouă eră. Şi cred că am făcut alegerea potrivită", a conchis Mbappe.

Preşedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a anunţat sâmbătă, în faţa publicului de pe stadionul Parc des Princes, la ultimul meci al campioanei Franţei în acest sezon, că vedeta Kylian Mbappe şi-a prelungit contractul până în 2025.

Mbappe (23 ani) a prezentat în faţa spectatorilor un tricou pe care scris 2025, după ce a semnat o prelungire a contractului cu trei ani.

Atacantul francez era aşteptat la Real Madrid în această vară, din postura de jucător liber de contract, dar în cele din urmă a fost convins să rămână în capitala Franţei.