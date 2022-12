Kylian Mbappe a cedat nervos la pauza finalei Cupei Mondiale. Superstarul francez s-a răstit la colegii săi VIDEO

Au apărut imagini din vestiarul Franței la pauza finalei, cu Argentina.

Inexistent în prima repriză, Kylian Mbappe s-a răstit la colegii săi din cauza jocului slab.

"Nu putem juca mai prost decât am făcut-o. Ne întoarcem pe teren și avem două variante: îi lăsăm să joace sau intrăm cum trebuie, cu intensitate în dueluri și schimbăm lucrurile!

E o finală de Campionat Mondial! Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Suntem conduși cu două goluri, dar putem reveni. La naiba, băieți, un asemenea meci e o dată la 4 ani", le-a transmis Kylian Mbappe.

Ședința din pauză le-a prins bine francezilor care au egalat pe Argentina și au trimis meciul în prelungiri.

În cele din urmă, Franța a pierdut Cupa Mondială la loviturile de departajare.

