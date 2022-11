Reacția lui Kurt Zouma, fotbalistul francez care și-a lovit pisica în Anglia

Condamnat în primăvară la 180 de ore de muncă în folosul comunităţii, după abuz de pisici, Kurt Zouma a vorbit pentru prima dată vineri la West Ham TV.

"A fost o perioadă dificilă pentru mine şi familia mea. Evident că am făcut ceva foarte greşit şi încă îmi cer scuze pentru ceea ce am făcut. Ştiu că a fost foarte greu pentru oameni să vadă asta şi, evident, îmi pare rău. Încerc să merg mai departe cu familia mea şi să privesc spre viitor. Am învăţat din asta, asta e cel mai important lucru", a spus el.

"Am multe remuşcări în privinţa asta şi acum încerc să merg mai departe cu familia mea şi să privesc spre viitor. Am învăţat din asta, asta e cel mai important lucru, aş spune. Evident, am avut sprijinul multor, mulţi oameni din jurul meu care m-au ajutat să rămân concentrat pe fotbal şi încerc să rămân fericit", a precizat el.

De asemenea, lui Kurt Zouma i s-a interzis de către Tribunalul din Londra să deţină o pisică timp de cinci ani.

Videoclipul, în care apare lovindu-şi şi pălmuindu-şi animalul de companie, a fost filmat la 6 februarie şi distribuit pe Snapchat de fratele său mai mic, Yoan, în vârstă de 24 de ani, de asemenea fotbalist.