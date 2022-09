Atacanții de la FCSB au în față ”spaima pisicilor”! Fotbalistul de la West Ham a scăpat de închisoare VIDEO

Jucătorii de la FCSB îl vor avea joi ca adversar în meciul cu West Ham din Conference League pe fundașul francez Kurt Zouma (27 de ani), care s-a confruntat la începutul acestui an cu acuzația de lovire intenționată a unei pisici.

Kurt Zouma a fost condamnat ulterior la 180 de ore de muncă în folosul comunității pentru faptul că și-a lovit pisica de companie, așa cum se poate vedea mai jos.

Kurt Zouma a pledat vinovat pentru că și-a agresat pisica atât cu piciorul cât și cu palma. De asemenea, în afara pedepsei cu munca în folosul comunității, fundașul francez al lui West Ham s-a trezit și cu interdicția de a mai avea pisici timp de cinci ani.

Publicaţia The Sun a prezentat, la începutul lunii februarie, un videoclip în care apărea fundaşul francez al lui West Ham, Kurt Zouma (27 de ani), lovindu-şi pisica.

