Cine sunt ”fiarele rusești” care au bombardat mall-ul din Ucraina. Tentativa de manipulare oribilă a Kremlinului: "Aşa funcţionează mecanismul fake-news"

Patru piloți de aviație sunt responsabili de atacurile asupra centrului comercial din Kremenciuc, Ucraina. Fotografiile lor au apărut pe rețelele de socializare.

Este vorba despre Denis Gabiev, Dmitri Golenkov Evgheni Patseluiev 4 - Dinar - piloții Regimentului 52 de Aviație Gărzi din Rusia (unitatea militară 33310 Regiunea Kaluga, Shaikovka), potrivit unei postări pe Twitter a lui Giorgi Revishvili, specialist în apărare din Ucraina.

1 - Denys Gabyev 2 - Dmitry Golenkov 3 - Evgeny Patseluyev 4 - Dynar - the pilots of the 52nd Guards Aviation Regiment of #Russia. (military unit 33310 Kaluga Oblast, Shaikovka) pic.twitter.com/YyUxYoDblO— Giorgi Revishvili (@revishvilig) June 28, 2022