Cel mai popular tabloid din Rusia a anunţat că 9.861 de soldaţi ruşi au murit în Ucraina. Informația a dispărut după câteva minute

Publicaţia pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda (KP) a publicat luni, 21 martie, un articol în care care citează ministerul Apărării de la Moscova, în care se spune că 9.861 de militari ruşi au murit în Ucraina. Ulterior, articolul a fost şters de pe site, conform BBC şi Nexta.

Potrivit aceluiași articol, numărul soldaţilor răniţi în Ucraina este de 16.153.

Câteva minute mai târziu, această parte a articolului a dispărut de pe site, iar editorul Vladimir Sungorkin a declarat pentru BBC că informaţia a fost rezultatul unui atac al hackerilor şi a spus că ziarul va posta o explicaţie mai târziu.

A few minutes later, article was deleted but internet remember everything. pic.twitter.com/d0w77OYdOf— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022