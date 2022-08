Șase luni de la kompromatul Emiliei Șercan cu fotografii din arhiva personală: "O să am răbdare în felul meu"

Jurnalista de investigații Emilia Șercan face un bilanț ale celor șase luni scurse din momentul în care fotografii personale au fost publicate pe site-uri pentru adulți, operațiune de kompromat dirijată cu sprijinul unor șefi de la vârful Poliției Române.

Evenimentele petrecute începând cu data de 17 februarie 2022 indică faptul că șefii din Poliția Română care au orchestrat tentativa de compromitere a Emiliei Șercan au mizat pe faptul că jurnalista nu va riposta pentru a nu mediatiza imaginile urcate pe zeci de site-uri pentru adulți.

"Astăzi se împlinesc șase luni de când am depus plângere penală după ce am descoperit că o serie de fotografii personale mi-au fost furate și apoi încărcate pe zeci de site-uri pentru adulți.

Acum șase luni, cam la ora la care postez astăzi, o captură de ecran pe care i-o dădusem unei polițiste de la Secția de Investigații Criminale din Poliția Capitalei ajunsese deja la 7 mahări din Poliția Română, iar unul dintre ei a scurs-o mai departe cel puțin unui intermediar, iar acesta i-a trimis-o infractorului condamnat definitiv, fugar în Republica Moldova, Cristian Rizea.

Site-ul infractorului fugar Rizea publica acea captură de ecran, devenită probă într-un dosar penal, la ora 14:51 în data de 17 februarie 2022, la circa 40 de minute după ce au plecasem din secția de poliție.

Timp de aproape o lună, autoritățile statului Român au plimbat dosarul pe la diverse instituții, iar într-un final aveau de gând să îl îngroape la Secția 16 Poliție.

Au mizat pe faptul că eu nu voi vorbi public despre acele poze până când ele nu vor fi șterse de pe net - știind cât de greu pot și șterse -, crezând că mă vor ține în lesă astfel, însă au mizat greșit.

Nu numai că am vorbit public, ba chiar am acuzat Poliția Română că a fost parte activă într-o operațiune de kompromat pornită de la o probă pe care eu am pus-o în mâinile unui ofițer pentru a descoperi cine mi-a furat fotografiile și cine le-a încărcat pe acele site-urile pentru adulți.

Abia după ce am denunțat public operațiunea de kompromat, pe 4 aprilie, au început să fie făcute primele acte de cercetare penală în dosar, însă procurorul de caz la care a ajuns dosarul, inclusiv superiorii săi, nu vor să vadă evidența și trag de timp probabil pentru a-i proteja pe cei implicați și, implicit, pentru a-și proteja funcțiile.

Nu a contat până acum presiunea publică, nenumăratele scrisori trimise de organizațiile media internaționale, reacțiile autorităților și instituțiilor internaționale și îngrijorările venite din plan internațional despre libertatea presei din România.

Protecția unor infractori cu grade sau funcții politice prin inacțiune, prin tergiversare și chiar prin aparenta senzație că se lucrează dosarul e mai importantă.

Dacă tot trebuie să am răbdare ca să mi se facă dreptate, o să am. Dar în felul meu.

Iar timpul asta, în care trebuie să aștept, îl voi petrece cât voi putea de mult la Biblioteca Națională", a scris Emilia Șercan într-o postare pe Facebook.