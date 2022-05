Reacție fabuloasă a lui Jurgen Klopp, după ce Liverpool a pierdut finala Ligii Campionilor

Liverpool a fost învinsă de Real Madrid, scor 1-0, în finala Ligii Campionilor și a ratat șansa unui nou trofeu.

Echipa lui Jurgen Kloop a câștigat Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei, dar a pierdut campionatul și Liga Campionilor.

Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, care tocmai și-a prelungit contractul până în 2026, a avut o reacție fabuloasăla interviul de după joc.

"Am făcut un joc bun, nu un joc perfect. Nu cred că este posibil un joc perfect împotriva unui adversar pus la punct. Am avut multe atacuri, dar nu cele mai clare. Courtois a avut două intervenții de top. Nu e rău să ajungi în finală. Este un fel de succes, dar nu succesul pe care vrei să-l ai. Am un sentiment puternic că vom veni din nou. Băieții sunt foarte competitivi. Formăm un grup remarcabil împreună. Unde se ține finala în sezonul următor? Istanbul? Rezervă hotelul", a spus Klopp, conform BBC.