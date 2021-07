Prima reactia a lui Klaus Iohannis dupa revocarea ministrului de Finante: Premierul stie ce face

Presedintele Klaus Iohannis a comentat vineri, 9 iulie, revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor, precizand ca daca premierul a facut o evaluare si considera ca un ministru trebuie schimbat, atunci are dreptul sa faca asta pentru ca lucrurile sa mearga mai bine.

Iohannis a subliniat ca Guvernul are sustinerea PNL si a coalitiei.

"Cred ca este bine sa vedem lucrurile intr-o nota realista. Guvernul are sprijinul partidului si are tot sprijinul coalitiei din care a rezultat. Iar daca premierul a considerat ca e necesara schimbarea unui ministru, inseamna ca a facut o evaluare si stie ce face. Premierul este cel care stie cum functioneaza Guvernul si pana la urma premierul este responsabil pentru buna functionare a Guvernului, are tot dreptul sa schimbe echipa cand crede ca lucrurile pot merge mai bine", a declarat presedintele, intrebat daca exista sprijin pentru Executiv din partea PNL din cauza rupturii intre conducerea partidului si prim-ministru.

Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor, precum si decretul pentru preluarea interimara a portofoliului de catre premierul Florin Citu.

Prim-ministrul Florin Citu a precizat ca a discutat cu liderii coalitiei despre aceasta remaniere, ca in cursul zilei de marti a informat despre aceasta decizie si ca a avut inca o discutie joi dimineata cu toti liderii coalitiei.

La randul sau, Alexandru Nazare a explicat ca si-a facut treaba la minister, cu rezultate vizibile, apreciate de multe ori chiar si de seful Guvernului. El a adaugat ca i-a spus prim-ministrului ca nu are motive intemeiate ca sa demisioneze din functie.

Joi seara, el a transmis un mesaj de stabilitate si continuitate, in special pentru investitori, care nu trebuie sa interpreteze ca ar exista in Romania vreo criza politica.