Europarlamentar USRPLUS, despre postarea președintelui Iohannis: „Echipa de comunicare prezidențială şi cea a PNLului ar trebui să fie în panică”

Ramona Strugariu, europarlamentar USR PLUS a comentat duminică, 5 septembrie, avalanșa de comentarii critice la adresa președintelui Iohannis venite ca răspuns la postarea acestuia de sâmbătă în care a criticat alianța conjuncturală dintre USR și AUR. „Echipa de comunicare prezidențială şi cea a PNLului ar trebui să fie în panică”, a scris ea, subliniind numărul mare de comentarii negative.

„Nu am vreun comentariu deosebit despre postarea preşedintelui. E doar foarte jos şi atât. Dar am citit-o cu atenție şi am analizat-o.

Are 19 000 de reacții şi 16 000 de comentarii. Comentariile nu m-ar fi lăsat să dorm în noaptea asta. Cât despre reacții, 112 sunt inimioare, vreo 6 600 like-uri şi restul sunt reacții de râs în hohote (8600) şi de furie (3700).

M-aş îngrijora rău. Iar echipa de comunicare prezidențială şi cea a PNLului ar trebui să fie în panică. Ei, teoretic, ar fi cei care înțeleg exact (şi primii) ce se petrece acum. Şi nu e doar despre momentul acesta, ci despre tot ce urmează. Eu ce văd acum e începutul sfârşitului. Nu o spun cu răutate. Ci cu foarte multă tristețe şi cu un gust teribil de amar. Atât s-a putut”, a scris Ramona Strugariu.









Președintele Klaus Iohannis a comentat pe Facebook în cursul zilei de sâmbătă, 4 septembrie, asocierea de conjunctură între USR PLUS și AUR vizând demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului condus de Florin Cîțu.

Iohannis susține că noua alianţă între USR PLUS şi AUR riscă să compromită pachetul de reforme al coaliţiei de guvernare și critică în termeni duri inițiativa foștilor membri ai coaliției, numind-o un afront la adresa românilor.

Majoritatea celor care comentează la postarea președintelui îl atacă pe șeful statului pentru ipocrizie și-i atrag atenția că greșește.

De altfel, sociologul Vladimir Ionaș a subliniat ironic lipsa de strategie în comunicare a Cotroceniului prin faptul de a fi ales să critice USR PLUS pe Facebook.

„Nu stiu cine sunt consilierii Presedintelui Iohannis, dar sa te iei cu USR-ul și cu AUR-ul pe Facebook mi se pare o dovada de maxima strategie”, a scris sociologul.



Duminică dimineață postarea președintelui avea peste 16.000 de comentarii și 20.000 de reacții - două treimi dintre acestea fiind negative (râsete sau furie).