Presedintele Klaus Iohannis are consultari cu mediul politic si cu partenerii sociali pe tema proiectului "Romania Educata", in perioada 5 - 7 iulie, la Palatul Cotroceni, in contextul finalizarii dezbaterii publice.

Principalele modificari aduse prin proiectul "Romania Educata" vizeaza invatamantul liceal.

"In proiectul "Romania Educata", structura invatamantului predominant, la fel ca in prezent:

educatie anteprescolara (se adreseaza copiilor de 0-2/3 ani)

prescolara (se adreseaza copiilor de 3-6 ani si se deruleaza in gradinite)

ciclul primar (pregatitoare - cls. a IV-a)

ciclul secundar inferior (clasele V-VIII)

ciclul secundar superios (clasele IX-XII)

", se arata in brosura prezentata in cadrul discutiilor.

Principala modificare adusa sistemului de educatie vizeaza invatamantul liceal, unde vor exista trei "rute" - teoretic, profesional si vocational - cu aceeasi durata (4 ani), absolventii lor putand intra direct in examenul de bacalaureat.

Elevii pot sa se transfere in fiecare an de la o ruta la alta, se mai arata in proiect.

De asemenea, pe ruta profesionala, elevii vor putea obtine o certificare profesionala de nivelul 3 dupa clasa a XI-a.

Un alt element de noutate este posibilitatea de a organiza examene de admitere la liceu, inainte de desfasurarea Evaluarii Nationale, acolo unde cererea depaseste oferta, iar locurile care vor ramane neocupate vor fi repartizate in ordinea notelor de la Evaluarea Nationala.

Tezele cu subiect unic, evaluarile anuale, care vor include si un raport din partea unui consilier scolar, dar si evaluarea la final de ciclu, care intra in portofoliul psiho-educational al copilului, sunt alte modificari aduse sistemului de invatamant prin proiectul "Romania Educata".

Presedintele Klaus Iohannis are marti, 6 iulie, o intrevedere cu conducerea Parlamentului si cu membri ai Comisiilor de Invatamant din cele doua camere pe tema Proiectului "Romania Educata".