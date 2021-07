Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la receptia gazduita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia a celei de-a 245-a aniversari a Zilei Independentei, marcata in 4 iulie. Seful statului a declarat cu aceasta ocazie ca Romania este un promotor al unei relatii transatlantice solide si ca va continua sa sustina o Alianta Nord-Atlantica robusta si indivizibila si cooperarea dintre NATO si UE.

"Romania este si va ramane puternic ancorata in comunitatea de valori democratice, un promotor al unei relatii transatlantice solide. Vom continua sa sustinem o Alianta Nord-Atlantica robusta si indivizibila, precum si cooperarea sinergica si complementara dintre NATO si Uniunea Europeana.

Am convingerea profunda ca relatiile transatlantice ofera cele mai eficiente instrumente pentru a gestiona provocarile actuale, inclusiv prin reafirmarea democratiei, a statului de drept si a respectarii drepturilor omului. Un parteneriat transatlantic revitalizat va influenta pozitiv modul in care sistemul international se va adapta la contextul actual, prin raportare la valorile democratice impartasite", a spus seful statului, la receptia oferita de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independentei.

El a subliniat ca Romania sustine si promoveaza conceptul de rezilienta strategica transatlantica.

"Ceea ce vizam este reducerea sau chiar eliminarea dependentei de actorii care nu impartasesc aceleasi valori ce reprezinta baza comunitatii transatlantice din care facem parte. Astfel trebuie interpretata si initiativa Romaniei de a infiinta la Bucuresti Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta, pe care l-am inaugurat recent si care este deschis partenerilor", a spus Iohannis.

Seful statului a aratat ca, la nivel bilateral, relatia dintre Romania si SUA se bazeaza pe un parteneriat strategic solid si profund, pe apartenenta comuna la valorile democratiei, statului de drept si drepturilor omului si a mentionat ca anul acesta sunt marcate trei momente speciale, respectiv zece ani de la adoptarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, zece ani de la semnarea si intrarea in vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al Statelor Unite in Romania si cinci ani de la atingerea Capacitatii Operationale Depline a Facilitatii de Aparare impotriva Rachetelor Balistice de la Deveselu.

"Aprofundarea parteneriatului strategic are in vedere si incurajarea legaturilor mai puternice intre oameni. Un sprijin solid al dialogului educational si cultural transatlantic il reprezinta Programul de burse Fulbright, care anul acesta implineste 75 de ani de la lansare si peste 60 de ani de prezenta in Romania, completand astfel seria momentelor aniversare importante in relatia bilaterala", a adaugat Iohannis.

El a mai spus ca recentul turneu european al presedintelui SUA, Joe Biden, a fost un succes, adaugand ca deciziile adoptate la Summitul NATO, la Summitul Uniunea Europeana - SUA si la reuniunea G7 de la Carbis Bay reprezinta o "dovada clara a angajamentului Statelor Unite pentru aliatii si partenerii sai, precum si a reimplicarii sale in dosare esentiale pentru arhitectura internationala".

De asemenea, presedintele a apreciat ca discutiile pe care le-a avut cu presedintele Biden in marja Summitului NATO au reprezentat un prilej de reconfirmare atat a soliditatii Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite, cat si a angajamentului partenerilor americani pentru securitatea euroatlantica. El a apreciat si participarea, in premiera, a unui presedinte al SUA la Summitul Formatului Bucuresti 9, gazduit in mai in Romania.

"Mesajul presedintelui Joe Biden in cadrul reuniunii a fost puternic si foarte incurajator pentru Aliatii de pe Flancul Estic, evidentiind ca relatia transatlantica nu inseamna doar legatura dintre cele doua maluri ale Atlanticului, ci se intinde peste Europa, pana la Marea Baltica si Marea Neagra, iar parteneriatul dintre SUA si Europa reprezinta piatra de temelie a relatiilor internationale", a afirmat Klaus Iohannis.