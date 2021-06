Presedintele Klaus Iohannis pleaca intr-o vizita de lucru in Estonia

Presedintele Klaus Iohannis va face, miercuri si joi, o vizita de stat in Estonia, la Tallinn, in contextul aniversarii centenarului relatiilor diplomatice romano-estone si a 30 de ani de la restabilirea relatiilor diplomatice, precum si ca urmare a dialogului constant romano-eston la nivel inalt din ultimii ani. Presedintele va fi insotit de ministrul de Externe Bogdan Aurescu.

"In cadrul vizitei, Presedintele Romaniei va avea consultari politice cu Presedintele Republicii Estonia, Kersti Kaljulaid. De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis va avea intrevederi cu Prim-ministrul Estoniei, Kaja Kallas, precum si cu Presedintele Parlamentului eston, Juri Ratas", conform comunicatului de presa al Administratiei Prezidentiale.

Printre subiectele care se vor afla pe agenda convorbirilor presedintelui Romaniei cu inaltii oficiali estoni se afla consolidarea relatiei bilaterale, inclusiv a cooperarii economice si sectoriale dintre cele doua state, cu accent pe sectorul digital, combaterea pandemiei de COVID-19, precum si teme de pe agenda europeana: viitorul Uniunii Europene, Planul european de redresare, tranzitia verde si digitala, procesul de extindere a Uniunii si Parteneriatul Estic al UE, cu accent pe evolutiile din Republica Moldova, Ucraina si Belarus.

Totodata, discutiile vor viza si cooperarea romano-estona in cadrul NATO, inclusiv in ceea ce priveste situatia de securitate la Marea Neagra si Marea Baltica, dar si in contextul rezultatelor Summitului NATO din 14 iunie 2021, precum si cooperarea dintre cele doua tari in cadrul Formatului Bucuresti 9 si al Initiativei celor Trei Mari.

In cadrul vizitei, presedintele Iohannis va depune o coroana de flori la Monumentul Razboiului de Independenta si va vizita Primaria orasului Tallinn, Centrul e-Estonia si start-up-ul Unicorn Squad, scoala profesionala de robotica.