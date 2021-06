Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza implementarea retelelor 5G

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G, informeaza Administratia Prezidentiala.

Senatul a adoptat, decizional, luni proiectul de lege proiectul de lege care reglementeaza implementarea retelelor 5G. Au fost 117 de voturi "pentru", 13 "impotriva" si o abtinere.

Actul normativ isi propune adoptarea unor masuri referitoare la autorizarea producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G - retele 5G, in vederea prevenirii, contractarii si eliminarii riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii.

Astfel, proiectul de lege a fost modificat prin urmatoarele amendamente:

"- In situatia in care sunt identificate riscuri, amenintari, vulnerabilitati la adresa securitatii nationale si apararii tarii ca urmare a analizei realizate conform art. 5, avizul CSAT este negativ - amendament al senatorilor PNL, USR, PSD si UDMR.

- In situatia retragerii autorizarii, tehnologiile, echipamentele si programele software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, pot fi utilizate pentru o perioada de 7 ani de la data retragerii autorizari, cu exceptia celor din nucleul retelei, care pot fi utilizate pentru o perioada de 5 ani.

Senatorii motiveaza ca amendamentul de mai sus propune ca elementele ce tin de reteaua de acces radio, cum ar fi statiile de baza, si transportul traficului aferent acesteia, sa mai fie utilizate pentru o perioada de 7 ani, cu motivatia ca acest tip de echipamente au un impact insemnat inclusiv din punct de vedere financiar asupra retelelor existente iar activitatile ce se refera la inlocuirea acestora sunt mult mai consumatoare de resurse, inclusiv a resurselor de timp.

In acelasi timp, riscul de securitate cibernetica este unul limitat. Pe de alta parte, elementele ce sunt incluse in nucleul retelei (sau core network), reprezinta un risc de securitate semnificativ mai mare, la nivelul national si pentru reteau in ansamblul sau. Prin nucleul retelei se identifica partea centrala a unei retele mobile de comunicatii electronice care asigura servicii utilizatorilor potrivit profilului acestora si care este responsabila de realizarea unor functii critice precum autentificarea, localizarea, rutarea.

- Furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice autorizati in conditiile ordonantei de urgenta a Guvernului 111/2011, cu modificari si completari prin legea 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot utiliza numai tehnologii, echipamente si programe software in retelele 5G realizate de producatori autorizati.

- Tehnologiile, echipamentele si programele softwarre utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, ai caror producatori nu obtin autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate pentru o perioada de 7 ani, cu exceptia celor din nucleul retelei, care pot fi utilizate pentru o perioada de 5 ani, perioade ce se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

- Utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, ulterior a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori carora le-a fost retrasa autorizarea stabilita, in conformitate cu art. 3".

Legea mai precizeaza ca va constitui "contraventie utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori care nu au obtinut autorizarea stabilita de lege si se sanctioneaza cu amenda in cuantum cuprins intre 1% si 5% din cifra de afaceri".

Totodata, "in cazul in care, ulterior acordarii autorizatiei, sunt identificate riscuri, amenintari si vulnerabilitati la adresa securitatii nationale si apararii tarii, autorizarea obtinuta este retrasa prin decizie a prim-ministrului, la solicitarea CSAT. Decizia prim-ministrului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei", conform actului normativ.