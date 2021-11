Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Nicolae Ciucă premier: „În Parlament s-a format o majoritate solidă”. Prima declarație a șefului desemnat al guvernului

Preşedintele Klaus Iohannis a anunțat luni, 22 noiembrie, că îl desemnează pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier. Șeful Statului a precizat că a avut o discuție „foarte bună” cu reprezentanții PNL, USR, UDMR și grupul minorităților.

Klaus Iohannis: S-a încheiat sesiune de consultări. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări. Am acceptat acest lucru și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună.

Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință, îl desemneze pe Nicolae Ciucă, aici de față, pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului pentru votul de încredere.

Nicolae Ciucă: În ultimele zile am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să agreăm un program de guvernare și să se constituie o coaliție solidă în Parlamentul României astfel încât să putem să realizăm un guvern care să asigure stabilitatea țării. Practic cetățenii așteaptă de la noi stabilitate și soluții pentru a fi în măsură să rezolvăm efectele produse de pandemia COVID-19 și de asemenea să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile necesare pentru implementare PNRR și este cât se poate de evident că este pentru prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanțial pentru tot ce înseamnă derularea unui proces de investiții solide precum și un program de măsuri sociale.

Știrea inițială

„Bine aţi venit! Cred că e bine că am ajuns în faza asta când se conturează formarea unui guvern”, a declarat şeful statului, la primirea delegaţiei formate din reprezentanţi ai PNL, PSD, UDMR şi ai minorităţilor.

USR nu a onorat invitaţia preşedintelui, Dacian Cioloş spunând că partidul nu vrea să gireze acest simulacru de consultări.