Joe Biden, vizita in Romania. Anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis dupa summitul NATO

Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, 14 iunie, la finalul summitului NATO de la Bruxelles, ca Joe Biden ar putea faca o vizita in Romania. "A fost perfect de acord sa organizam o astfel de intalnire", a afirmat seful Statului.

Klaus Iohannis a explicat ca Joe Biden a dat asigurari Romaniei ca va sprijini tara noastra in relatiile cu SUA.

"Am avut doua discutii scurte cu presedintele Biden. Prima a fost chiar la inceput unde impreuna cu presedintele Poloniei Andrezej Duda am tinut sa il salutam pe presedintele Biden. Am dorit sa ne asiguram ca in continuare avem un parteriat strategic foarte solid. Presedintele Biden ne-a asigurat ca se implica in mod deosebit si foarte mult pentru a sprijini Romania si Polonia, pentru a imbunatati aceasta relatie", a afirmat presedintele Roman.

Iohannis a explicat apoi ca Joe Biden ar putea face o vizita in Romania.

"In cea de-a doua discutie scurta, l-am invitat in Romania, i-am spus ca imi doresc sa continuam discutia foarte buna pe care am inceput-o in 2015, atunci cu vicepresedintele Biden. A fost perfect de acord sa incercam sa organizam o astfel de intalnire si m-a asigurat inca o data ca e foarte dedicat acestui parteneriat", a declarat Klaus Iohannis, la finalul Summitului NATO care a avut loc luni la Bruxelles.