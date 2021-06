Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca NATO este cea mai puternica alianta militara si a reiterat ca securitatea Romaniei este mai bine garantata prin deciziile luate la recentul Summit al Aliantei.

"Prin deciziile luate la Summitul NATO din 14 iunie, Romania si romanii sunt mai bine protejati, securitatea Romaniei este mai bine garantata. Pentru statele noastre, pentru natiunile noastre amandoua, relatia transatlantica puternica este vitala. Relatia transatlantica nu este o relatie de tip diplomatic doar sau economic doar, relatia transatlantica este chiar baza democratiilor noastre, care se bazeaza pe valori.

As mentiona, in acest context, ceva ce a spus presedintele Biden in cadrul alocutiunii pe care a tinut-o la NATO: din pacate, in ziua de astazi, in lume sunt mai putine democratii si mai multe autocratii. Este ingrijorator si este sarcina noastra, este obiectivul nostru, sa pastram abordarea noastra democratica. Asta inseamna sa fim puternici. NATO este cea mai puternica alianta militara din cate au existat pe pamant, dar acest lucru nu ne permite sa lasam garda jos", a spus Iohannis in conferinta de presa comuna cu omologul eston, Kersti Kaljulaid.

El a subliniat ca aliatii trebuie sa fie mai puternici, mai rezilienti, mai rapizi, mai bine pregatiti.

"Trebuie sa avem grija ca NATO sa ramana, impreuna cu Statele Unite, impreuna cu Uniunea Europeana, acolo unde este varful de tehnologie. Trebuie sa fim garantii unei dezvoltari economice, democratice, tehnologice, care este extrem de performanta, dar si deschisa pentru toti cetatenii nostri", a afirmat Iohannis.

In acest context, presedintele a aratat ca aliatii trebuie sa lucreze la un nou concept strategic.

"Cel vechi dateaza din 2010, de atunci lumea s-a schimbat si trebuie sa schimbam, sa adaptam si noi conceptul nostru strategic. Permanenta adaptare la o lume in rapida schimbare este vitala. Fara asta nu vom putea performa asa cum ne dorim cu totii. Faptul ca acest summit a avut loc si a demonstrat ca suntem uniti, ca suntem solidari este probabil vestea cea mai buna pe care au putut sa o primeasca natiunile noastre si de aceea am spus: in aceasta conjunctura, Romania, dar si Estonia si toti aliatii sunt mai bine pozitionati si mai bine protejati", a mai spus Iohannis.

Si presedintele eston a vorbit despre noul concept strategic al NATO.

"In ceea ce priveste securitatea, nivelul de descurajare al NATO a fost marit atunci cand a fost nevoie, iar uneori a fost moderat pentru a crea o Europa mai puternica. Acum, suntem intr-un punct de crestere si cred ca vom fi intr-un punct de crestere pentru inca o perioada, pentru ca in spatele granitei estice a NATO este un vecin impredictibil. NATO are un succes de 100% sa protejeze integritatea teritoriala a membrilor sai, insa acest lucru nu se intampla de la sine, vine dupa o munca grea din partea tuturor membrilor", a mai spus presedintele eston.

Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri si joi, o vizita de stat in Estonia. Joi, va avea intrevederi cu prim-ministrul Estoniei, Kaja Kallas, precum si cu presedintele Parlamentului eston, Juri Ratas. De asemenea, va depune o coroana de flori la Monumentul Razboiului de Independenta si va vizita Primaria orasului Tallinn, Centrul e-Estonia si start-up-ul Unicorn Squad, scoala profesionala de robotica