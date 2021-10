Iohannis și PSD, marii pierzători după înțelegerea pentru susținerea lui Nicolae Ciucă. Analist: „Nu mai avem actori politici raționali. E politică de găinari”

Înțelegerea dintre Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu pentru susținerea în Parlament a lui Nicolae Ciucă, cu PNL-ul privind de pe margini, demonstrează că „nu mai avem, dacă am avut vreodată, actori politici care știu, pot și vor să joace The Big Game. Adică, simplu spus, nu avem actori politici raționali”, scrie filosoful Sorin Cucerai.

În opinia acestuia toți actorii politici au ieșit în pierdere în urma crizei politice. În opinia acestuia atât șeful statului cât și PNL se află acum într-o poziție mai proastă decât cea în care se aflau înaintea crizei, iar PSD-ul lui Marcel Ciolacu s-a mulțumit cu mult prea puțin decât ar fi putut obține.

„Dacă Ciolacu a bătut (din nou) palma cu Iohannis, înseamnă că nu mai avem, dacă am avut vreodată, actori politici care știu, pot și vor să joace The Big Game. Adică, simplu spus, nu avem actori politici raționali.

Totul se joacă pe mize mici, conjuncturale, la șmecherie și descurcăreală.

Iohannis pierde pe linie. Nu doar că nu a reușit să-l impună pe Cîțu premier, idee pentru care a dat țara peste cap luni de zile, dar aduce din nou PSD la putere - ceea ce e un afront pentru toți cei care l-au votat în 2019, și mai ales pentru toți cei care au ieșit în stradă din 2017 până în 2020.

Ce câștigă? Își duce mandatul până la capăt, adică un mizilic.

PSD renunță de bunăvoie la avantajul strategic pe care îl are asupra lui Iohannis (ar fi fost prima dată când PSD avea șanse reale să demită un președinte de dreapta) și asupra PNL (anticipatele avantajează clar PSD). Și îi va fi foarte greu să explice asta electoratului care aștepta altceva de la el. Adică renunțarea la avantajele strategice vine cu costuri electorale.

Ce câștigă? Câțiva bani pentru primari, mult mai puțini decât dacă ar fi jucat The Big Game.

PNL pierde mai mulți bani și mai multe funcții decât dacă ar fi menținut alianța cu USR.

Ce câștigă? Rămâne partid de guvernământ.

USR s-a mulțumit să joace o scenetă fără sare și piper, exclusiv pentru zona hardcore a electoratului lor, dezamăgindu-și însă masiv electoratul mai larg - prin sceneta fără rost și prin numele de ministeriabili (Barna la externe?!? Really?!? Năsui și Prună?!? Really?!? Pîslaru la finanțe?!? Really?!? Șamd).

Ce câștigă? Aplauzele temporare ale câtorva fanatici care la fel i-au aplaudat, la vremea lor, și pe Mihai Neamțu (Noua Republică) și pe Monica Macovei (M10).

AUR și UDMR nu comentez.

Pe scurt, politică de găinari”, a scris Sorin Cucerai pe pagina sa de Facebook.