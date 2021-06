Iohannis, despre decizia CCR privind revocarea Avocatului Poporului: Trebuie sa vedem motivarea. Probabil procedura va trebui rafinata

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat ce opinie are despre decizia CCR prin care hotararea revocarii Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului este neconstitutionala, ca trebuie vazuta motivarea Curtii Constitutionale. "Probabil procedura va trebui rafinata", a adaugat seful statului.



"Fiind foarte proaspata decizia Curtii n-as putea sa va spun care este suportul. Trebuie sa vedem motivarea, dar oricum nu am obiceiul sa comentez deciziile Curtii Constitutionale. Probabil procedura va trebui rafinata", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia CCR privind revocarea Avocatului Poporului si daca nu s-a grabit coalitia sa o revoce pe Renate Weber.

Revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului este neconstitutionala, au decis marti judecatorii CCR, in urma sesizarii depuse de PSD. Astfel, Curtea Constitutionala a explicat ca "de la data publicarii deciziei sale in Monitorul Oficial al Romaniei, doamna Renate Weber isi reia calitatea de Avocat al Poporului, urmand a-si exercita mandatul constitutional pentru care a fost numita prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 18/2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 524 din 26 iunie 2019".

Seful statului a avut marti o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, organizata de Presedintia portugheza la Consiliul Uniunii Europene.