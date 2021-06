Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 24 iunie, la Bruxelles, ca in Romania campania de vaccinare a fost un succes. "Noi practic am oprit pandemia", a adaugat seful statului, care a indemnat din nou romanii care nu s-au imunizat sa se vaccineze.



"Stim din istoria pandemiilor ca ele se produc in valuri si, intr-adevar, noi am avut din pacate al treilea val destul de puternic, dar la noi campania de vaccinare a fost practic un succes. Noi practic am oprit pandemia. Acum insa sigur faptul ca avem asa putine cazuri, nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare.

Deci avem un succes care cumva se vede intr-o reducere a dorintei de vaccinare. Eu in continuare sunt de parere ca vaccinarea este vitala. Cum ar fi sa vaccinam doar putina lume si sa ne trezim in octombrie sau in noiembrie cu un al patrulea val, fiindca virusul evolueaza, vedem ca apar la o luna, doua, noi forme ale virusului, mai agresive si care se raspandesc mai usor?

Parerea mea sincera este ca fiecare roman ar face bine sa se vaccineze, daca nu vrea sa ajunga la spital", a explicat Klaus Iohannis, intrebat joi la Bruxelles cum poate fi impulsionata campania de vaccinare, in contextul incetinirii ei si ce parere are despre faptul ca specialistii vorbesc de un val patru al pandemiei in toamna.