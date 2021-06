Averea lui Klaus Iohannis. Cat a castigat presedintele din salariu, vanzarea de carti si chirii

Declaratia de avere pentru anul in curs a presedintelui Klaus Iohannis apare pe site-ul Administratiei Prezidentiale, iar comparativ cu 2020 seful statului este in continuare proprietar a sase imobile, fara a avea trecute in document bijuterii, autoturisme, tablouri sau alte economii. Acesta are un cont la BCR, deschis in 1999, cu suma de 201.000 lei.

Conform declaratiei de avere, presedintele Klaus Iohannis a avut salariu anul de 178.391 lei, comparativ cu anul 2020 cand a avut 179.735 lei

Sotia acestuia Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza la un liceu din Sibiu a avut un salariu anual de 44.816 lei, iar anul trecut era trecuta suma de 43.450 lei.

La venituri din activitati independent apar drepturi de proprietate intelectuala, de la Editura Curtea Veche Publishing, in valoare de 29.784 lei, comparativ cu anul 2020 cand aparea suma de 1.275 lei.

Veniturile din inchirierea imobilelor sunt in acest an la suma de 28.799 lei comparativ cu anul precedent cand erau de 35.743 lei.

Tot suma de 28.799 de lei apare in acest an si la sotia acestuia, Carmen Iohannis, din inchirierea unui imobil, iar anul trecut era trecuta suma de 35.743 de lei.