Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii.

"Sincere felicitari tuturor prietenilor si partenerilor nostri strategici americani cu ocazia celei de-a 245-a aniversari a Zilei Independentei. Un 4 Iulie fericit!", a scris Iohannis pe Twitter.

Presedintele Klaus Iohannis declara joi, la receptia oferita de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independentei, ca Romania este un promotor al unei relatii transatlantice solide si ca va continua sa sustina o Alianta Nord-Atlantica robusta si indivizibila si cooperarea dintre NATO si UE.

"Romania este si va ramane puternic ancorata in comunitatea de valori democratice, un promotor al unei relatii transatlantice solide. Vom continua sa sustinem o Alianta Nord-Atlantica robusta si indivizibila, precum si cooperarea sinergica si complementara dintre NATO si Uniunea Europeana. Am convingerea profunda ca relatiile transatlantice ofera cele mai eficiente instrumente pentru a gestiona provocarile actuale, inclusiv prin reafirmarea democratiei, a statului de drept si a respectarii drepturilor omului. Un parteneriat transatlantic revitalizat va influenta pozitiv modul in care sistemul international se va adapta la contextul actual, prin raportare la valorile democratice impartasite", a spus atunci presedintele Romaniei.