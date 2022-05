Președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier se află miercuri, 4 mai, în vizită la București. Într-o conferință de presă comună cu președintele României Klaus Iohannis, șeful statului de la Berlin a precizat că este impresionat de modul în care țara noastră a gestionat criza refugiaților din Ucraina.

De asemenea, preşedintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, a declarat că ţara sa va rămâne alături de Ucraina în cea mai dificilă perioadă pe care o traversează.

„Aş dori să spun mai întâi că în aceşti 30 de ani de la semnarea tratatului de prietenie între România şi Germania s-au întâmplat foarte multe. Cred că reprezentanţii ţărilor noastre au folosit acest prilej pentru a apropia relaţia între ţările noastre.

Vreau să subliniez cât de importantă e unitatea în Europa şi în perspectiva relaţiei transatlantice, în contextul acestui război care a dus la milioane de refugiaţi şi multă suferinţă. Cred că sprijinul nostru va mai fi necesar multă vreme, chiar dacă războiul va merge doar câteva zile sau câteva săptămâni, vom rămâne alături de Ucraina, în cea mai dificilă perioadă cu care se confruntă şi nu îi vom lăsa singuri.

Domnule preşedinte, suntem impresionaţi de ajutorul şi sprijinul pe care l-a acordat România în ceea ce priveşte refugiaţii din Ucraina. România are tot respectul nostru în ceea ce face România şi Germania va continua să ofere sprijin refugiaţilor din Ucraina. Germania are aproape 300.000 de refugiaţi înregistraţi şi aproximativ 100.000 încă neînregistraţi”, a explicat preşedintele Germaniei.

De cealaltă parte, Klaus Iohannis a reconfirmat relația bilaterală dintre țara noastră și Germania.

„Consultările noastre de azi au confirmat încă o dată că relaţia bilaterală privilegiată cu caracter strategic dintre România şi Germania este foarte puternică şi are perspective foarte bune, în pofida perioadei actuale dificile marcate de multiple provocări, mai ales în plan securitar.

Legăturile noastre sunt foarte strânse, Germania fiind de mulţi ani primul partener comercial al României şi al treilea investitor în economia românească”, a afirmat Klaus Iohannis.

Vizita presedintelui Frank-Walter Steinmeier are loc in contextul aniversarii a 30 de ani de la semnarea, la 21 aprilie 1992, a Tratatului dintre Romania si Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa, document-cadru emblematic al istoriei contemporane a relatiei bilaterale, a informat Administratia Prezidentiala.