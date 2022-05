Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, 4 mai, la Palatul Cotroceni, pe omologul său german Frank-Walter Steinmeier, aflat în vizită oficială în România. La finalul discuțiilor dintre cei doi, șeful statului de la București a reconfirmat relația bilaterală dintre țara noastră și Germania.

Ads

Klaus Iohannis: „Am deosebita plăcere de a-l avea ca oaspete în România pe Preşedintele Republicii Federale Germania, domnul Frank-Walter Steinmeier. Consultările noastre de astăzi au confirmat încă o dată că relaţia bilaterală privilegiată, cu caracter strategic, dintre România şi Germania este foarte puternică şi are perspective foarte bune, în pofida perioadei actuale dificile, marcate de multiple provocări, mai ales pe plan securitar. Legăturile noastre economice sunt foarte strânse, Germania fiind, de mulţi ani, primul partener comercial al României şi al treilea investitor în economia românească. Am evocat în cadrul întâlnirii noastre puntea solidă dintre cele două ţări, care este reprezentată pe de o parte de comunitatea românească din Germania, pe de cealaltă parte de cea a etnicilor germani din România. Desigur, discuţiile de astăzi s-au concentrat pe situaţia gravă de securitate generată de războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, precum şi pe combaterea efectelor sale multiple”, a afirmat Klaus Iohannis, miercuri la Palatul Cotroceni.

Ads

El a adăugat că a reconfirmat sprijinul deplin pe care România îl acordă tuturor refugiaţilor din Ucraina care vin în ţara noastră, prin măsuri concrete, inclusiv prin operaţionalizarea centrului logistic umanitar de la Suceava.

„Este crucial ca sprijinul Uniunii Europene şi al statelor membre să continue, atât pentru Ucraina, cât şi pentru refugiaţii ucraineni. Am prezentat totodată măsurile luate de România pentru a sprijini economia Ucrainei, greu încercată de război, prin facilitarea tranzitului, prin ţara noastră, al mărfurilor ucrainene, inclusiv al produselor alimentare, către pieţe terţe. Am abordat, de asemenea, necesitatea adoptării de noi sancţiuni pentru Rusia şi a continuării demersurilor de izolare a acesteia pe plan internaţional. Presiunea trebuie să se intensifice, pentru ca Rusia să înceteze invazia şi să pună capăt agresiunii. În egală măsură, toate crimele de război comise de trupele ruse trebuie anchetate minuţios şi pedepsite de justiţia internaţională, iar România va sprijini acest proces. Am discutat astăzi şi despre dificultăţile majore cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina. Este necesară mobilizarea de sprijin consistent pentru Chişinău, iar România şi Germania au aceeaşi abordare, suntem alături de Republica Moldova şi România contează pe sprijinul Germaniei în demersul de organizare, aici, la Bucureşti, a celei de-a doua Conferinţe a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Am reiterat, şi cu prilejul întâlnirii de astăzi, faptul că România sprijină pe deplin integrarea Republicii Moldova, a Ucrainei şi a Georgiei în Uniunea Europeană”, a mai spus şeful statului.

Ads

„Ca aliaţi NATO, România şi Germania împărtăşesc obiectivul esenţial de asigurare a păcii şi securităţii la Marea Neagră. În acest context, dorim aprofundarea cooperării cu Germania, inclusiv în pregătirea Summitului NATO de la Madrid, unde urmează să luăm decizii importante pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare, mai ales pe Flancul Estic”, a mai spus Preşedintele României.

„Am mulţumit, totodată, Preşedintelui Steinmeier pentru participarea Germaniei la asigurarea poliţiei aeriene întărite pentru România. În egală măsură, am reiterat aşteptările legitime ale ţării noastre privind aderarea la spaţiul Schengen, exprimând încrederea că vom putea conta pe sprijinul Germaniei pentru identificarea, în cel mai scurt timp, a unei soluţii. Am discutat cu Preşedintele Steinmeier şi situaţia economică la nivel european, în special din perspectiva impactului conflictului din Ucraina.

Ads

Uniunea va trebui să valorifice toate mecanismele de care dispune pentru a reduce acest impact şi a-şi consolida rezilienţa economică. În acest context, am abordat şi tema securităţii energetice, cu accent pe implementarea deciziilor Uniunii de eliminare a dependenţelor energetice de Federaţia Rusă. Am evidenţiat faptul că România doreşte să îşi asume un rol activ în atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene privind diversificarea aprovizionării cu gaze naturale. Aşa cum am mai spus, este necesară optimizarea infrastructurii şi creşterea capacităţilor europene de producţie energetică, precum şi asigurarea rezilienţei energetice pe termen lung, inclusiv printr-o tranziţie verde sustenabilă din punct de vedere socio-economic. În încheiere, doresc să-i mulţumesc domnului Preşedinte pentru vizită şi pentru deschiderea manifestată cu privire la toate aspectele abordate în discuţiile de astăzi”, a conchis preşedintele Iohannis.

Vizita președintelui Frank-Walter Steinmeier are loc in contextul aniversarii a 30 de ani de la semnarea, la 21 aprilie 1992, a Tratatului dintre Romania si Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa, document-cadru emblematic al istoriei contemporane a relației bilaterale, a informat Administrația Prezidențială.