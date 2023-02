Klaus Iohannis, despre acuzaţiile de plagiat la adresa lui Lucian Bode: "Mă aştept ca, cel puţin până la rocadă să se ia o decizie în acest sens"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, 9 februarie, la Bruxelles, cu privire la acuzaţiile de plagiat la adresa ministrului Lucian Bode, că e adevărat că acolo sunt probleme şi aceste probleme trebuie luate foarte în serios, el arătând că are încredere în PNL şi în Bode că vor analiza aceste chestiuni şi impactul politic.

Personal mă aştept ca cel puţin până la rocadă să se ia o decizie in acest sens, a mai spus şeful statului.

”Din câte am înţeles din spaţiul public nu chiar aşa a spus comisia, dar e adevărat că acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate foarte in serios şi eu am încredere în PNL şi în domnul Bode că vor analiza aceste chestiuni şi impactul politic”, a spus preşedintele Klaus Iohannis, întrebat cum comentează verdictul Universităţii din Cluj-Napoca privind plagiatul lui Lucian Bode.

