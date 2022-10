Patriarhul Kirill despre războiul din Ucraina: ”Am intrat împotriva voinţei noastre. Rusia este un ghimpe în ochi pentru mulți” VIDEO

Rusia a intrat în conflictul armat în Ucraina împotriva propriei sale voinţe, a susţinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, într-o predică ţinută duminică în regiunea Nijni Novgorod, în vestul Rusiei, potrivit EFE.

"Ceea ce se întâmplă astăzi nu este doar o altă campanie militară, un anumit tip de tensiune. Se pare că mulţi au vrut să şteargă Rusia ortodoxă de pe faţa pământului", a declarat patriarhul Kirill, citat de RIA Novosti.

"Dar nu trebuie să se întâmple asta, de aceea, astăzi, rugăciunea noastră specială este pentru autorităţile noastre, pentru armata noastră, pentru preşedintele nostru, pentru toţi cei de care depinde cu adevărat rezultatul acestei bătălii, în care am intrat împotriva voinţei noastre", a afirmat Kirill, un susţinător fervent al campaniei militare ruse în ţara vecină şi al politicilor preşedintelui Vladimir Putin.

Patriarhul a adăugat că Rusia a devenit un "ghimpe în ochi" pentru mulţi în lume şi unii cred că "poate fi eliminată".

Therefore, he suggested to pray for the authorities, for the warriors and for the president. pic.twitter.com/nxW262XlBT— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022