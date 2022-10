Cum „s-au delectat” liderul nord-coreean Kim Jong-un și soția sa cu un „atac nuclear” cu arme tactice

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a spus că forțele sale armate sunt "complet pregătite să lovească și să distrugă ținte în orice moment și din orice locație", potrivit theguardian.com.

Recenta avalanșă de teste de rachete efectuate de Coreea de Nord a demonstrat capacitatea acesteia de a efectua lovituri cu arme nucleare tactice, a declarat liderul său, Kim Jong-un, adăugând că forțele sale sunt "complet pregătite să lovească și să distrugă ținte în orice moment și din orice loc".

Kim, care luna trecută a declarat că transformarea Nordului într-o putere nucleară este "ireversibilă", a declarat că exercițiile au fost "un avertisment evident și o demonstrație clară" pentru inamicii țării.

Rachetele nucleare tactice cu rază scurtă de acțiune ale regimului nu ar putea ajunge la inamicul său - SUA - dar ar putea fi folosite teoretic împotriva Sudului și Japoniei.

Într-un raport difuzat luni, agenția de știri de stat KCNA a declarat că Kim a ordonat lansările de teste ca răspuns la exercițiile navale la scară largă ale forțelor sud-coreene și americane.

Tokyo și Washingtonul au reluat recent exercițiile, inclusiv desfășurarea portavionului cu propulsie nucleară USS Ronald Reagan în apele din largul coastei de est a Coreei de Sud - o mișcare care a înfuriat Pyongyangul, unde exercițiile sunt văzute ca o repetiție pentru o invazie.

Fotografiile oficiale îl arată pe Kim la toate lansările de rachete și exercițiile, dând ordine și făcând poze cu soldații.

"Ei urmăresc cu siguranță o armă nucleară tactică", a declarat analistul de securitate Ankit Panda, stabilit în SUA. "Bănuiesc că vor nucleariza treptat multe dintre noile lor rachete cu rază scurtă de acțiune, inclusiv rachetele de manevră".

Faptul că Coreea de Nord a descris toate cele șapte lansări recente de rachete ca fiind legate de "unități de operațiuni nucleare tactice" este semnificativ, a adăugat el, deoarece inventarul include totul, de la rachete balistice cu rază scurtă și intermediară de acțiune, până la o nouă rachetă cu rază scurtă de acțiune proiectată să fie lansată de pe un submarin.

Kim, care a prezidat îmbunătățiri spectaculoase în dezvoltarea rachetelor și a tehnologiilor nucleare, în ciuda anilor de sancțiuni ONU, își dorește de mult timp să achiziționeze arme nucleare tactice - arme mai mici și mai ușoare, concepute pentru utilizarea pe câmpul de luptă - și a făcut din acest lucru o prioritate de top la un congres cheie al partidului din ianuarie 2021.

Luna trecută, Coreea de Nord și-a revizuit legile nucleare pentru a-i permite să efectueze lovituri nucleare preventive, inclusiv ca răspuns la atacuri convenționale.

