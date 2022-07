Kim Glass, fostă vicecampioană olimpică la volei, a suferit mai multe fracturi la nivelul feţei, ea fiind atacată la Los Angeles de un bărbat care a aruncat un obiect de metal către ea, informează espn.com.

Glass ieşea de la masă, vineri după-amiază, în momentul în care a văzut un bărbat îndreptându-se spre ea cu un obiect în mână. El i-a aruncat obiectul de metal în faţă.

“M-a privit cu ură. S-a întâmplat totul foarte repede, practic a aruncat obiectul de pe stradă, nici măcar nu era aproape de mine”, a afirmat Kim Glass, precizând că bărbatul respectiv era o persoană fără adăpost.

Trecătorii l-au prins pe bărbatul care apoi a fost identificat de poliţie ca fiind Semeon Tesfamariam, în vârstă de 51 de ani.

Glass a postat în social media un filmuleţ în care povesteşte ce i s-a întâmplat şi arată rănile suferite.

Kim Glass a câştigat medalia de argint cu echipa SUA la Jocurile Olimpice din 2008, de la Beijing.

Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) July 11, 2022