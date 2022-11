O explozie puternică s-a auzit marţi după-amiază, 15 noiembrie, în Kiev, la aproximativ 45 de minute după ce au sunat sirenele de avertizare pentru raid aerian, relatează CNN, care are o echipă în capitala ucraineană.

Cauza exploziei este neclară - nu se ştie este vorba despre o interceptare, despre un impact sau altceva.

„Atac asupra capitalei. Potrivit informaţiilor preliminare, două clădiri rezidenţiale au fost lovite în cartierul Pecersk. Mai multe rachete au fost doborâte de apărarea aeriană deasupra Kievului. Medicii şi salvatorii sunt la locul loviturilor”, a scris pe reţelele sociale primarul Vitali Klitciko.

Locuitorii capitalei ucrainene au început să relateze pe reţelele sociale că în oraş se aude sunetul sirenelor de la maşinile de intervenţie.

Cel puţin două explozii au fost auzite şi fumul a putut fi văzut ridicându-se deasupra Kievului, potrivit unui corespondent Reuters aflat în capitala ucraineană.

Administraţia militară a oraşului a anunţat că patru rachete au fost doborâte, potrivit consilierului ministrului ucrainean de Interne, Anton Gheraşcenko.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat marţi că Rusia a răspuns la discursul preşedintelui Volodimir Zelenski de la summitul G20 cu noi atacuri cu rachete asupra Ucrainei. Zelenski s-a adresat summitului G20 prin conferinţă video şi a prezentat un plan de pace în 10 puncte pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina, plan care a fost respins de Moscova.

Viaceslav Ceaus, şeful administraţiei militare regionale Cernihiv, din nordul Ucrainei, a declarat că forţele de apărare aeriană sunt active în regiune.

Ceaus a avertizat pe canalul său Telegram: „În niciun caz nu trebuie să postaţi fotografii şi videoclipuri cu lovituri, cu activitatea forţelor de apărare aeriană, cu desfăşurarea şi mişcarea trupelor!!!. Atacul cu rachete continuă. Rămâneţi în adăposturi sau într-un loc sigur”, a adăugat el.

