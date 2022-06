Acuzat de agresiuni sexuale asupra a trei bărbați, actorul Kevin Spacey a fost eliberat: ”Vrea să-și continue viața”

Actorul american Kevin Spacey a fost eliberat până la viitoarea audiere în iulie, după ce joi s-a prezentat în faţa justiţiei britanice pentru agresiuni sexuale asupra a trei bărbaţi, scrie AFP.

Hotărât să-şi justifice nevinovăţia, starul din serialul "House of Cards", a cărui carieră s-a încheiat din cauza unei serii de acuzaţii după cazul Weinstein, a apărut calm şi încrezător la Westminster Magistrates Court.

La începutul audierii, actorul, în costum albastru, s-a identificat, şi-a spus data naşterii şi adresa, apoi i s-au citit acuzaţiile. Judecătorul a decis să-l elibereze până la viitoarea audiere, pe 14 iulie, care va avea loc la tribunalul Southwark, la Londra.

Procurorul a declarat că actorul a "cooperat pe deplin" la anchetă, dar a cerut să fie eliberat condiţionat cu obligaţia de a rămâne la Londra.

Avocatul său, Patrick Gibbs, a afirmat că actorul vrea "să-şi continue viaţa" şi că "toate lucrurile sale sunt în Statele Unite", unde are "un câine de 9 ani".

Această audiere scurtă, consacrată procedurilor, anunţă o lungă bătălie juridică.

"Kevin Spacey, 62 de ani, a fost oficial inculpat" luni, a anunţat Metropolitan Police într-un comunicat. El este urmărit pentru patru agresiuni sexuale asupra a trei bărbaţi, ale căror nume nu au fost făcute publice, între martie 2005 şi aprilie 2013. El este acuzat să că l-a forţat pe unul dintre ei la o activitate sexuală cu penetrare fără consimţământul lui, acuzaţie care este diferită de viol conform legii engleze.

Kevin Spacey s-a declarat „decepţionat”, dar şi-a anunţat intenţia de a se prezenta în faţa justiţiei britanice pentru „a-şi dovedi nevinovăţia”.

Două inculpări vizează fapte de agresiuni sexuale în martie 2005 la Londra asupra aceluiaşi reclamant. O altă agresiune sexuală din august 2008 îl priveşte pe un al doilea reclamant care îl acuză că l-a forţat la o activitate sexuală cu penetrare fără consimţământul său.

Kevin Spacey este inculpat şi de o a patra agresiune sexuală care a avut loc în aprilie 2013 de a treia persoană în Gloucestershire (sud-vestul Angliei). Poliţia din Londra a indicat că reclamanţii, ale căror nume nu au fost făcute publice, au astăzi vârste în jur de 30 şi de 40 de ani.

Scotland Yard a deschis o anchetă după ce a primit plângerile de agresiuni sexuale contra actorului, dintre care unele au fost comise în cartierul Lambeth din Londra, unde se află Teatrul Old Vic, al cărui director artistic a fost între 2004 şi 2015.

Aceste acuzaţii au fost formulate în urma scandalului Weinstein, pe numele producătorului american vizat de numeroase acuzaţii de hărţuire şi agresiune sexuală, dezvăluite în toamna lui 2017 de The New York Times şi The New Yorker.

Actorul a fost subiect unor investigaţii şi în Statele Unite. Valul de acuzaţii împotriva lui a avut consecinţe grave asupra carierei şi reputaţiei starului de două ori câştigător al premiului Oscar (pentru „American Beauty” şi „Usual Suspects”).