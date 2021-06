UDMR va vota demiterea Avocatului Poporului. Anuntul facut de Kelemen Hunor

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la finalul sedintei coalitiei guvernamentale, ca in plenul reunit al Parlamentului urmeaza sa fie respinse rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului si Consiliului National al Audiovizualului.

"Vom respinge raportul la Avocatul Poporului si la CNA. Celelalte doua rapoarte vor fi votate, vor fi sustinute de grupurile noastre", a aratat Kelemen Hunor, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului.

Intrebat daca s-a discutat in cadrul coalitiei despre persoanele care ar putea detine pe viitor functia de Avocat al Poporului, Kelemen Hunor a negat acest lucru.

"Maine se respinge raportul si urmeaza o alta sedinta cand se va decide ce se va intampla cu Avocatul Poporului si dupa aceea o alta sedinta, probabil undeva in septembrie, ca in iunie nu ai cum sa faci, in care, dupa audierile in comisiile de specialitate, se voteaza Avocatul Poporului. Deci suntem departe de a veni cu nume, cu prenume in acest moment. Atat pot sa va spun ce se va intampla maine. (...) Domnul Fabian, da, e o varianta, dar nu am discutat si vom discuta in continuare cand va veni momentul", a mentionat el.

Pe 25 mai, Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului au respins raportul privind activitatea Avocatului Poporului pe anul 2020.