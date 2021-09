Proiectul "Anghel Saligny" nu este pentru un anume partid, ci pentru dezvoltarea comunităţilor locale, dar pentru USR PLUS nu este o prioritate, a declarat miercuri, 1 septembrie, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care speră însă că lucrurile se vor rezolva odată cu reluarea şedinţei de guvern de miercuri.

El susţine că "USR PLUS i-a şantajat la un moment dat pe toţi", legând proiectul "Anghel Saligny" de proiectul ministrului Justiţiei, Stelian Ion, privind desfiinţarea Secţiei speciale.

"A fost o iniţiativă susţinută de PNL şi de premierul Florin Cîţu. Am discutat încă de la începutul anului. Acum o lună, acest proiect a fost în primă lectură la şedinţa de guvern, după care a intrat pe circuitul de avizare. Noi credem că este necesar acest program, este un program diferit de PNDL, este un program care se referă doar la trei-patru obiective, şi anume drumuri judeţene şi drumuri locale, infrastructura de canalizare şi de apă potabilă şi reţeaua de gaze.

Nu putem accepta ca în secolul XXI să existe în continuare 22.000 de kilometri de drumuri judeţene şi peste 27.000 de km de drumuri locale care nu sunt modernizare, asfaltate şi nu se poate accepta ca în 2021 şi în continuare cam 57% din populaţia României - vorbesc de UAT-uri - 57% din UAT-uri nu au canalizare şi 27% nu au apă potabilă. De asemenea, nu este de acceptat că nici 50% din populaţia României nu are acces la gaze", a explicat liderul UDMR.

Din acest considerent, a adăugat el, susţinătorii proiectului au apreciat că un program de 6 ani, de 50 de miliarde de lei, este foarte important.

"Şi USR-ul zice că pentru ei nu este o prioritate, pentru ei nu este o prioritate să dezvolţi România, să dezvolţi comunităţile locale şi să ridici aceste comunităţi din stadiul în care se află în acest moment. Sigur, ei la un moment dat ne-au şantajat pe toţi şi au zis: "Bani contra SIIJ". Adică, dacă noi vom accepta fără niciun amendament proiectul ministrului Stelian Ion, atunci ei vor fi de acord cu 'Saligny', ceea ce nu am acceptat nici noi, nici premierul Florin Cîţu. Şi am spus că este un proiect nu pentru PNL, nu pentru UDMR, nu pentru PSD, şi nu pentru USR, este un program naţional pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate, de aceea nu e momentul să intrăm în alte discuţii", a afirmat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, procedurile legale de avizare sunt îndeplinite în cazul acestui proiect, introdus pe ordinea de zi a şedinţei de guvern.

"Nu se poate accepta ca cineva să blocheze la nesfârşit activitatea Guvernului, fiind în acelaşi timp în Executiv şi de aceea am propus astăzi introducerea pe lista suplimentară a acestui proiect. Vom vedea ce se va întâmpla, dar eu cred că până la urmă, la ora 19,00, vom găsi o soluţie. Sunt convins că ei (USR PLUS - n.r.) vor formula nişte observaţii, până la ora 19.00, oricum, propunerile lor, care nu au fost niciodată făcute scris, că n-au vrut să scrie pe hârtie, dar au spus la o şedinţă a coaliţiei, au fost preluate în proiectul de ordonanţă - tot ce vizează transparenţa, tot ce vizează controlul lucrărilor, tot ce vizează digitalizarea şi posibilitatea de a urmări fiecare proiect în ce fază este.

Au fost preluate toate aceste propuneri, sugestii, observaţii şi eu sunt convins că în această seară, când vom relua şedinţa de guvern, se poate merge mai departe, fiindcă trebuie să înţelegem că într-o coaliţie, mai ales în această formulă de trei partide, indiferent de unde am lua, avem o singură obligaţie - a face ca lucrurile să meargă mai bine, să ridicăm nivelul de trai şi să încercăm să asigurăm o speranţă pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate", a concluzionat preşedintele UDMR.

Cîţu: Dacă USR PLUS nu susţine dezvoltarea României, atunci să iasă în faţă şi să spună



Premierul Florin Cîţu a afirmat că le-am spus în mai multe rânduri colegilor de coaliţie să nu aducă lupta politică la guvernare şi în cazul în care USR PLUS nu susţine dezvoltarea României, atunci să iasă în faţă şi să spună acest lucru. „Sper că acolo în Guvern să nu folosim funcţia pentru a obstrucţiona sau a abuza de funcţia guvernamentală”, a adăugat el. Chestionat dacă mai are în vedere vreo remaniere guvernamentală, şeful Executivului a precizat că nu şi că în momentul actual concentrarea este pe guvernare. Acesta a mai explicat că amendamentele USR PLUS la proiectul privind programul de investiţii nu au fost transmise oficial, ci pe WhatsApp.

„Aş vrea să discutăm despre program pentru că nu e unul pentru mine, pentru PNL, USR PLUS sau UDMR. Eu am spus că nu ne mai putem permite să mai avem localităţi nedezvoltate. PNDL dezvolta Romania, acele localităţi care nu pot accesa fonduri europene. Dacă USR PLUS nu susţine dezvoltarea României, să iasă în faţă şi să spună. În ceea ce priveşte şantajul, acea chestie cu SIIJ, am susţinut toate soluţiile de la MJ pentru a desfiinţa SIIJ. Politica nu se poate face cu condiţionări. Acest proiect e în dezbatere publică de aproape o lună de zile, e în procedură de avizare. Nu e un secret pentru nimeni că România e în urmă cu dezvoltarea localităţilor. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem şi eu mă aştept de la miniştri să facă acest lucru, nu să obstrucţioneze activitatea guvernamentală”, a explicat Florin Cîţu, întrebat miercuri despre faptul că Stelian Ion afirma că nu a primit documentul cu forma finală a PNDL 3.

Premierul a mai precizat că a fost transmis originalul cu forma PNDL 3 la Ministerul Justiţiei pe 25 august.

„Pe 25 august am primit copia. Acest document originalul a fost trimis la MJ. Eu vreau de la toţi miniştrii să îşi ia în serios treaba şi atribuţiile, pentru că noi suntem acolo să guvernăm, nu să oprim proiecte care duc la dezvoltarea României. Sper că acolo în Guvern să nu folosim funcţia pentru a obstrucţiona sau a abuza de funcţia guvernamentală. Eu le-am spus colegilor mei de coaliţie să nu ducă lupta politică la guvernare. Eu nu cred că cineva în România astăzi în Guvern sau Parlament din partea coaliţiei care se va opune unui program care dezvoltă România. Am spus că nu vreau ca nimeni să facă abuz de funcţie în această guvernare şi să îşi respecte atribuţiile. Eu nu sunt jurist. Proiectele sunt distincte şi fiecare are o procedură de avizare. Dacă sunt observaţii ne uităm la ele, poate unele pot fi luate în calcul, altele nu. Nu are nicio legătură SIIJ cu dezvoltarea României. Am desfiinţat SIIJ în Guvern, se pare că în Parlament nu a fost desfiinţată”, a explicat Cîţu.

El a adăugat că nu a fost nicio înţelegere în coaliţie şi doar solicitări în coaliţie de prioritizare a proiectelor pe care le adoptă Guvernul, iar USR PLUS a cerut să fie prioritizat proiectul desfiinţării SIIJ, lucru pe care Guvernul l-a aprobat.

„Haideţi să fim foarte oneşti aici. Nu a fost nicio înţelegere în coaliţie. Colegii de la USR PLUS au spus să fie o prioritizare să facem SIIJ şi apoi acest proiect de dezvoltare. Nu avem timp de jocuri politice. Toţi colegii au avut tot timpul susţinerea din partea pentru a soluţiona orice problemă, dar nu putem să ţinem prizonieră România doar pentru că sunt nişte alegeri în partide. Nu are nicio legătură cu lupta internă din PNL şi eu sper că nici SIIJ nu va fi folosit politic în alegerile interne ale USR PLUS. Dacă vine un ministru că vrea să introducă un text nou. Nu au trimis amendamentele pe cale oficială, le-au trimis pe Whatsapp. Dacă există o şedinţă a coaliţiei, bineînţeles că discutăm într-o şedinţă a coaliţiei”, a conchis Cîţu

Întrebat dacă mai este avută în vedere o remaniere în Guvern, Cîţu a răspuns: „În acest moment nu. În acest moment ne concentrăm pe guvernare”.

