Kelemen Hunor, către USR: „Stimaţi, colegi, aţi cam rămas singuri. UDMR nu va participa la vot. Sunteţi aşteptaţi la dialog”

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, miercuri, în plenul comun în care se votează Cabinetul Dacian Cioloş, că partidele trebuie să îşi ceară scuze de la cetăţeni pentru criza politică declanşată. UDMR nu va participa la vot, a mai spus el, arătând că ar fi ipocrit să spună că au fost aliaţi până la un moment dat şi acum sunt adversari şi le-a cerut să revină la masa negocierii, după acest vot, pentru refacerea coaliţiei.

"Acum un an, în campanie electorală, nu am promis conflicte interminabile nu am promis instabilitate, nu am promis nesiguranţă şi haos social. Promisiunile noastre au fost stabilitate, predictibilitate, siguranţă şi redarea speranţei fiecărui cetăţean pentru un trai mai bun. De două luni de zile majoritatea clasei politice oferă doar scandal, circ instabilitate.

Ads

Vedem multe argumente fără nicio coerenţă şi logică, atitudine duplicitară, isterie şi balet politic inutil. Înainte de orice, trebuie să cerem scuze de la cetăţenii care ne-au trimis în Parlament”, a spus Kelemen Hunor.



El a continuat: ”Vă cer scuze stimaţi cetăţeni, dar sigur nu pot să o fac în numele fiecărui parlamentar, şi totuşi trebuie să spun acest lucru de la acest microfon. Ar trebui să dezbatem problemele cu care se confruntă România". Preşedintele UDMR le-a spus celor de la USR că au rămas singuri.

”Am înţeles că vreţi să guvernaţi, este legitimă solicitarea voastră. Aţi avut coaliţie alături de noi şi PNL, poate singura construcţie poisibilă. De la început am spus că va avea succes dacă ne concentrăm pe chestiunile importante pentru societate. Am susţinut de la început că principala cheie a stabilităţii colaiţiei este să renunţpm la orgolii. Aţi renunţat la coaliţie pentru că pentru dumneoastră este mai importantă o persoană. Aţi repetat singrul adevăr absolut, toţi sunt old school şi doar voi sunteţi diferiţi şi v-aţi aliat cu toţi pentru a da jos Guvernul. Stimaţi colegi, aţi cam rămas singuri”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că, atunci când nu reuşeşti să convingi pe nimeni în Parlament să te susţină, orice discuţie depre programul de guvernare înseamnă pierdere de timp, ”Astăzi, veţii pica la acest test, dar trebuie să mai facem un efort pentruf refacerea coaliţiei şi dacă nu vom reuşi tot va trebui să găsim o soluţie pentru a guverna ţara, cu voi sau fără voi”, a spus Kelemen Hunor. Preşedintele UDMR a anunţat că formaţiunea nu va participa la vot. ”Am fi impocriţi să spunem că am fost colegi dar din 20 octombrie am devenit adversari. Pentru noi, rămâne singura soluţie. Sunteţi aşteptaţi la dialog, pentru soluţii”, a precizat el.