Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a afirmat miercuri, 7 iulie, ca nu exista niciun blocaj in cadrul coalitiei de guvernare pe tema desfiintarii SIIJ si a adaugat ca asteapta sa fie convocat Senatul in sesiune extraordinara pe aceasta tema, legea fiind pe ordinea de zi.

"Eu nu vad niciun blocaj. (...) Avem un singur vot si eu vorbesc despre un amendament care spune ca magistratii vor fi anchetati de o sectie existenta, nu se desfiinteaza nimic, nu se infiinteaza nimic, este o sectie existenta in cadrul Parchetului General - sectia de urmarire penala si criminalistica, propunerea noastra este sa nu repetam greselile trecutului, sa nu facem o alta greseala, o alta sectie, magistratii sa fie anchetati de aceasta sectie. (...) Sigur, in Comisia juridica se poate trece acest amendament sau nu.

In cazul in care trece de Comisia juridica, se supune votului plenului Senatului. Daca pica, noi vom sustine varianta Guvernului. Daca trece, atunci se va face sigur o alta procedura, fiindca vorbim de o problema de bicameralism (...) In rest, nu exista niciun blocaj, suntem pentru desfiintarea SIIJ-ului si am cerut sa fie convocat Senatul cat mai repede. (...) Eu nu am nicio disputa, nici cu ministrul Justitiei, nici cu altcineva, eu saptamana viitoare as vrea sa desfiintam sectia", a precizat Kelemen Hunor, dupa ce a participat la o sedinta a coalitie de guvernare.

Liderul UDMR a amintit ca sustine amendamentul depus de grupul parlamentar al Uniunii.

"Cine doreste, voteaza, cine doreste, nu voteaza. Nu exista nicio fractura in coalitie, suntem de acord cu desfiintarea SIIJ. Nu a fost supus la vot acest amendament. (...) Colaboram bine cu ministrul Justitiei, inteleg pozitia lui, nu este singur in coalitie si nu are singur posiblitatea de a decide despre lucruri importante", a adaugat Kelemen Hunor.

El a precizat ca are incredere in toate institutiile statului, dincolo de faptul ca Romania are trei structuri paralele - Ministerul Public, DNA si DIICOT.

"In niciun alt stat european nu exista asa ceva. (...) In acest moment, argumentul nostru este sa nu ne intoarcem in trecut, cand s-au intamplat lucruri groaznice. (...) Trecutul ne defineste pe toti si incercam sa gasim solutii mai bune decat am avut in trecut. Din punctul nostru de vedere, este o solutie corecta si din toate punctele de vedere mult mai buna ca magistratii sa fie anchetati de o structura a procuraturii generale", a motivat liderul UDMR.





Stelian Ion, reactie dura la adresa UDMR



Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat miercuri la sedinta Coalitiei de guvernare ca aceasta functioneaza extraordinar de bine, mai putin la capitolul Justitie, iar UDMR nu respecta programul de guvernare.

"Coalitia functioneaza extraordinar de bine, mai putin capitolul Justitie. La capitolul Justitie, PNL, USR PLUS avem aceeasi opinie, in sensul in care saptamana viitoare ar trebui sa convocam sesiune extraordinara pentru desfiintarea SIIJ si refacerea competentelor asa cum spune si Comisia de la Venetia, cum prevede proiectul Guvernului. UDMR are alta opinie. Mi se pare total inacceptabil ca UDMR nu respecta programul de guvernare, incearca varianta de a pacali cumva electoratul in sensul in care ne facem ca desfiintam SIIJ dar il refacem in cadrul unei sectii din Parchetul General. Nu ne putem face ca respectam programul de guvernare", a sustinut Stelian Ion.

El a aratat ca, potrivit avizului Comisiei de la Venetia, SIIJ trebuie desfiintata, iar competentele procurorilor trebuie sa fie cele de dinaintea infiintarii sectiei, nu toate dosarele SIIJ sa fie trimise unei alte structuri, "sa fie facute exact aceleasi greseli ca in trecut".

"Sunt dezamagit. Observ ca UDMR merge aproximativ pe linia pe care a mers, din pacate, pentru ca a facut anumite compromisuri, dar doar pe jumatate, in sensul in care sunt de acord cu desfiintarea SIIJ, dar cu aceeasi Marie cu alta palarie. Este inacceptabil sa punem un amendament care prezinta riscuri de a reface SIIJ sub o alta forma, cu o alta denumire, cu o alta eticheta. Lucrul acesta este propus de colegii din UDMR. Nu poate fi acceptat", a afirmat Stelian Ion.

Si liderul liberalilor, Ludovic Orban a precizat ca PNL este pentru desfiintarea SIIJ.