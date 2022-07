„Beleaua” descoperită de Kelemen Hunor în legislația românească. „Este o problemă”

Preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, este de părere că doar modificarea Constituţiei în sensul reducerii domeniilor pentru care Guvernul poate adopta Ordonanţe de Urgenţă poate duce la o reducere a numărului de astfel de acte normative.

Kelemen cataloghează drept "o belea" şi "o problemă" faptul că în România se apelează frecvent la legiferare prin Ordonanţă de Urgenţă.

"Au fost destul de multe Ordonanţe de Urgenţă şi, până când noi nu reuşim să amendăm Constituţia şi să scoatem instituţia ordonanţelor de urgenţă de tot, sau să reducem doar la două-trei chestiuni, de fiecare dată se va găsi o scuză pentru a da o Ordonanţă de Urgenţă. Aici, sigur, scuze sunt de diferite tipuri; în această perioadă de criză energetică sigur că noi am apelat la ordonanţă de urgenţă şi în toamna anului trecut şi la începutul acestui an pentru a compensa preţurile la energie şi nu am mers pe varianta proiectului de lege.

Sau în PNRR au fost nişte jaloane, cu termene foarte apropiate, trimestrial stabilite şi, ca să te încadrezi – nu de fiecare dată, pentru că au fost şi proiecte de legi, de exemplu legea privind zonele metropolitane – alte legi au fost date prin ordonanţe de urgenţă, ca să ne încadrăm. Dar, din păcate, după foarte mulţi ani de zile şi foarte multe discuţii, în continuare eu cred că fără a amenda Constituţia nu vom scăpa de această belea, care este o problemă”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la Euronews România.

Întrebat dacă este posibilă revizuirea Constituţiei în actualul mandat al preşedintelui României, liderul UDMR a răspuns: "Depinde ce vrei să faci”, el explicând că pentru adoptarea unei noi Constituţii nu va exista timpul necesar.