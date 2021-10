Kelemen Hunor, despre nominalizarea lui Nicolae Ciucă: „În ultima perioadă, în ţările democratice, niciun militar, fost militar, nu a condus Guvernul. Avem o oarecare reţinere”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că Nicolae Ciucă este un "militar excepţional" şi, din acest punct de vedere, lucrurile sunt "simple şi clare", însă există o problemă pe palier politic: "în ultima perioadă, în ţările democratice, niciun militar, fost militar, în retragere, nu a condus Guvernul". "De aceea avem, din acest punct de vedere - şi nu este o chestiune personală - o oarecare reţinere, dar înţelegem propunerea PNL şi dorinţa de a căuta o soluţie rapidă, o soluţie poate nu pe termen foarte lung", explică el.

"Nicolae Ciucă este un militar excepţional, care a muncit şi poate e singurul militar care a lucrat şi a fost în teatrele de război, a condus trupe în teatrele de război şi respect pentru orice militar, din acest punct de vedere, sigur, lucrurile sunt simple şi clare. Pe palierul politic e o problemă şi acest lucru trebuie spus, mie îmi place să spun lucrurilor pe nume, nu este foarte uzual, în ultima perioadă, 50-60 de ani, în ţările democratice, niciun militar, fost militar, în retragere, nu a condus Guvernul", a declarat, joi, după consultările de la Cotroceni, Kelemen Hunor.

El a dat totuşi exemplele lui Charles de Gaulle şi Eisenhower, spunând că "erau totuşi alte vremuri şi alte perioade politice".

"De aceea avem, din acest punct de vedere - şi nu este o chestiune personală - o oarecare reţinere, dar înţelegem propunerea PNL şi dorinţa de a căuta o soluţie rapidă, o soluţie poate nu pe termen foarte lung, fiindcă nu cred că în acest moment putem vorbi despre o perioadă foarte lungă de timp, dar suntem deschişi la dialog, să vedem şi punctul de vedere al premierului interimar, preşedintele PNL, vom discuta astăzi cu el şi în cazul în care preşedintele Iohannis îl va desemna pe dl Ciucă pentru funcţia de prim ministru probabil că vom discuta şi cu el, dacă va dori acest lucru, şi vom vedea care sunt priorităţile dlui Ciucă şi cum doreşte să conducă un guvern", a explicat liderul UDMR.

El a reiterat că UDMR nu are o problemă personală cu Nicolae Ciucă.

"Nu avem o problemă cu persoana dlui Ciucă, suntem colegi în Guvern, am fost colegi nouă luni, chiar am lucrat bine, am colaborat bine, aicea este un principiu, că în condiţii normale, în vremuri normale, nu prea sunt guvernele conduse de militari, fie şi în retragere acel militar", a subliniat Kelemen.

Kelemen a precizat că va fi luată o decizie în cursul zilei de joi.

"Probabil că mandatul va fi să ne aşezăm la masă să căutăm o soluţie în momentul sau după momentul desemnării dlui ministru Ciucă pentru funcţia de prim-ministru", a adăugat el.

El a arătat că ar fi important ca săptămâna viitoare să fie un vot în Parlament şi să avem un guvern cu drepturi depline.

"Nu exclud (un guvern condus de Ciucă - n.r.), bineîneţeles, asta am spus, că da, pot accepta în acest moment o astfel de soluţie, în principiu nu sunt de acord să fie guvernul condus de militari, că totuşi vorbim de un guvern politic, dar acuma este o situaţie excepţională şi după ce îl vom asculta pe dl ministru Ciucă, după aceea putem spune cum mergem mai departe. Nu exclud, bineînţeles, în acest moment, dar nu cred că asta este cea mai bună variantă într-o democraţie, fie şi acea democraţie România", a afirmat Kelemen Hunor.

