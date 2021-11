Blocaj în alianța PSD-PNL-UDMR. Kelemen Hunor anunță unde s-au oprit negocierile

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, 10 noiembrie, că PNL, PSD şi UDMR negociază pe programul de guvernare.

Însă, liderul UDMR a spus că discuţiile în privinţa funcţiei premierului sunt blocate, deoarece PNL nu acceptă ca PSD să vină cu propunere de premier, iar social-democraţii nu acceptă acest lucru din partea liberalilor.

Kelemen Hunor a susţinut că se caută soluţii, menţionând că s-a pus şi varianta premierului prin rotaţie în trei.

"Am început discuţiile pe programul de guvernare. Să vedem dacă putem să armonizăm cele două programe. Noi cu PNL avem un program de guvernare făcut anul trecut şi, sigur, PSD are un program. Va dura câteva zile această dezbatere. Eu cred că se poate ajunge la o înţelegere", a afirmat Kelemen, pentru Digi24.ro.

El a spus că au început discuţiile şi pe structura guvernului, precizând că se creionează 20-21 ministere.

"În mare, vom păstra structura actuală. Sunt discuţii să ducem Cercetarea la Educaţie, să ducem Secretarul General al Guvernului să fie membru al Cabinetului. Am discutat câteva variante. Eu am propus să avem un Minister al Familiei pentru că avem o problemă demografică, pentru politici de familie e bine să avem o structură guvernamentală. Au fost şi alte propuneri, dar se creionează 20-21 de ministere", a afirmat Kelemen Hunor.

În ceea ce priveşte varianta unui premier prin rotaţie, liderul UDMR a spus că este o soluţie şi se poate încerca şi o "rotaţie în trei".

"Este o soluţie, nu am încercat niciodată. România nu a încercat aşa ceva. Nu spun că este o variantă bizară, se poate încerca, mai ales dacă nu se poate ajunge la o altă soluţie. Aici ne-am blocat. Ştie toată lumea, nu spun eu niciun secret. PNL nu acceptă pe PSD să vină cu propunere de premier, PSD nu acceptă pe PNL să vină cu propunere de premier. Ambele partide vor - şi e absolut logic - să dea premier şi să fie preşedintele partidului. Apoi, prin rotaţie, unul nu acceptă să fie celălalt primul şi tot aşa. S-a pus propunerea să fie o rotaţie în trei, trei ani, deci să rupem în trei, se poate şi această variantă. În acest moment discutăm de alternative. Se poate şi premier independent", a declarat liderul UDMR.

El a precizat că, în privinţa rotaţiei în trei, există posibilitatea ca şi UDMR să dea premier.

"Da, asta era discuţia. Proporţional. Dacă începe UDMR, atunci ceilalţi sunt salvaţi pentru că, după aceea, poate să vină şi PNL şi PSD. Ei au o problemă cine începe. Noi am creionat nişte alternative, inclusiv premier independent. Nu ştiu cine ar putea să fie premier independent. Depinde de personalitatea premierului. Se poate lucra şi cu un premier independent, dar va fi foarte greu.(...) Nu ştiu cine ar accepta o astfel de variantă. Au fost creionate câteva alternative. Trebuie să mergem la Iohannis, că preşedintele Iohannis desemnează premierul, nu coaliţia, şi o să avem o discuţie şi cu el în momentul în care avem toate celelalte aspecte puse pe masă: programul de guvernare, structura şi acordul de coaliţie. Deocamdată nu există o înţelegere pe acest subiect. Eu am spus ok, putem să facem o înţelegere pe toate celelalte paliere: program, acord de coaliţie. Nu o să ne împiedicăm de persoana premierului", a mai spus Kelemen.

El a mai adăugat că niciun partid nu îşi permite să facă o altă desemnare decât preşedintele partidului.

"Aici nu e vorba de persoana mea, persoana lui Ciolacu, persoana lui Cîţu, aici este o logică politică. Pe de o parte, nu cred că mă va desemna preşedintele Iohannis, aşa că pot să fiu extrem de relaxat. În interiorul UDMR nu există o competiţie pentru putere.(...) La celelalte partide s-ar putea să apară foarte repede", a mai spus liderul UDMR.