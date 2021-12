Kelemen Hunor, despre declaraţiile de anul trecut ale lui Iohannis: „Şi dacă vreau să uit, nu pot să uit”. Ce spune despre Legea privind statutul minorităţilor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că Uniunea nu a renunţat la Legea privind statutul minorităţilor sau la autonomia locală, despre care susţine că, asemenea autonomiei universitare, duce decizia mai aproape de comunităţi. Kelemen vorbeşte şi despre afirmaţiile făcute în primăvara anului trecut de preşedintele Klaus Iohannis referitoare la UDMR, spunând că, şi dacă ar vrea să uite, nu le poate uita.

În ceea ce priveşte declaraţiile din primăvara anului trecut ale preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la UDMR, Kelemen Hunor a afirmat, răspunzând unei întrebări, că nu le va uita, nici dacă ar vrea.

"Astăzi am fost împreună cu Marcel Ciolacu şi cu Florin Cîţu şi cu premierul şi cu Varujan Pambuccian la preşedinte, preşedintele nu ne-a zis nimic despre subiectul anului trecut. Am avut o discuţie cu preşedintele anul trecut, după alegeri, am clarificat această situaţie. Sigur, nu se uită, deci şi dacă vreau să uit, nu pot să uit. Dar am clarificat, nu revenim asupra subiectului, subiectul este închis în acest moment şi nu comentăm”, a afirmat, în acest context, liderul UDMR.

În luna aprilie a anului trecut, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că este incredibil ce se întâmplă în Parlament, acuzând PSD că a ajutat UDMR să treacă prin Camera Deputaţilor o lege care acordă o autonomie largă Ţinutului Secuiesc. Preşedintele a susţinut că, în timp ce autorităţile se luptă cu pandemia, PSD se luptă în birourile din Parlament să dea Ardealul ungurilor. El l-a salutat în limba maghiară pe liderul PSD Marcel Ciolacu, întrebându-l ce i-a promis Viktor Orban în schimbul acestei înţelegeri. Preşedintele a mai afirmat că această situaţie este un argument în favoarea dorinţei sale de a se ajunge la alegeri anticipate, pentru că acum în Parlament este o majoritate PSD-istă toxică.

Legea privind statutul minorităţilor



Întrebat marţi seară, într-o emisiune la TVR, care sunt priorităţile UDMR, liderul acestei formaţiuni, Kelemen Hunor, a răspuns că acestea "sunt trecute în programul de guvernare, alte priorităţi nu există".

Kelemen a menţionat că UDMR nu a renunţat la interesele minorităţii maghiare, subliniind că nu există alte priorităţi în afara celor trecute în programul de guvernare.

"În programul de guvernare şi cu USR-ul am avut un capitol pentru minorităţi, avem şi acuma. În programul de guvernare, legea privind statutul minorităţilor naţionale a fost şi în vechiul program, este şi în actualul program, aşa cum cere Constituţia României. Am decalat termenul fiindcă în 2021 nu mai putem face, a fost o perioadă de tensiune politică în Guvern, a fost instabilitate trei luni de zile, chiar mai mult, fiindcă în august deja se simţea că urmează o perioadă dificilă şi am spus că până la sfârşitul anului 2022 se face acest statut. Deci nu am renunţat.

Când vorbim de autonomie, despre ce vorbim? Acest lucru trebuie clarificat de fiecare dată. Vorbim despre subsidiaritate, principiul subsidiarităţii, deciziile să fie mai aproape de comunităţile locale. Când vorbim de autonomia universitară vorbim de decizii luate în Senatul universităţii. Când vorbim de autonomia locală vorbim de decizii luate în UAT-uri, în consiliile locale, consiliile judeţene. Principiul subsidiarităţii este un principiu sănătos şi este principiul de bază prin care te duci aproape de comunitate cu toate acele decizii care privesc în mod direct comunitatea.

În cazul comunităţii maghiare, sigur că sunt şi chestiuni legate de cultură, limbă, păstrarea identităţii etnice şi acest lucru a fost asumat de România prin o mie de angajamente naţionale şi internaţionale. Nu este nimic în plus, nu este nimic extravagant. Despre aceste lucruri vorbim şi în programul de guvernare au fost incluse, după aceea a fost votat acest program de guvernare în Parlament”, a afirmat preşedintele UDMR.

