O tenismenă cu părinți din Ucraina e ”coșmarul” rusoaicelor la Australian Open

Tenismena americană cu origini ucrainene Katie Volynets (113 WTA) e una dintre surprizele plăcute la Australian Open 2023, primul Grand Slam al anului.

Astfel, venită din calificări, Volynets s-a calificat în turul al treilea cu două victorii împotriva unor jucătoare din Rusia. După ce în primul tur a învins-o pe Evghenia Rodina, Volynets a depășit-o joi și pe Veronika Kudermetova, cap de serie 9.

Părinții lui Volynets au emigrat din Ucraina și s-au stabilit în California, unde s-a născut Katie. Tânăra de 21 de ani vorbește fluent ucraineană și rusă și are încă numeroase rude la Kiev și Dnipropetrovsk, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina.

„A avea sprijinul lor în aceste condiții este incredibil. Ori de câte ori ies pe teren, sper că îi susțin și eu pe ei. Vreau să rămân puternică pentru ei”, a declarat Volynets.

Qualifier Katie Volynets, No. 113 in the WTA rankings, takes out No. 9 seed Kudermetova 6-4 2-6 6-2!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/OnIcIstI8s— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023