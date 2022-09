Rusul Karen Khachanov l-a scos din sărite pe Kyrgios și e în premieră într-o semifinală de Grand Slam VIDEO

Partidă de aproape patru ore în sferturile de finală de la US Open între rusul Karen Khachanov și australianul Nick Kyrgios.

Khachanov, 26 de ani, locul 31 ATP, l-a învins pe Nick Kyrgios (25 ATP, 27 de ani), scor 7-5, 4-6, 7-5, 6-7, 6-4 după trei ore și 41 de minute.

Khachanov a jucat și împotriva publicului de la Flushing Meadows, care l-a susținut frenetic pe Kyrgios. Rusul va juca în semifinale cu norvegianul Casper Ruud.

La finalul partidei, Nick Kyrgios a dat cu racheta de pământ, extrem de nemulțumit de eșec.

În vreme ce Khachanov le-a reproșat spectatorilor atitudinea ostilă față de el.

He is not happy with how they were so pro-Kyrgios.— José Morgado (@josemorgado) September 7, 2022